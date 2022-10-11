На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись два грузовика

По предварительным данным известно, что 32-летний водитель грузовика Scania двигался из Кайеркана в сторону Центрального района. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с КамАЗом, которым управлял 36-летний водитель. В результате столкновения грузовики съехали в кювет.

Водитель КамАЗа получил травмы и был доставлен в городскую больницу.