МАУ ИЦ «Норильские новости»

На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись два грузовика

На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись два грузовика

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На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись два грузовика

Авария произошла вчера днём на 12-м километре автодороги. Обстоятельства столкновения выясняются.

На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись два грузовика

По предварительным данным известно, что 32-летний водитель грузовика Scania двигался из Кайеркана в сторону Центрального района. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с КамАЗом, которым управлял 36-летний водитель. В результате столкновения грузовики съехали в кювет.

Водитель КамАЗа получил травмы и был доставлен в городскую больницу.

Фото с сайта 24.мвд.рф
11 октября в 11:31 580
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