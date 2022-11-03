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На автодороге Норильск-Алыкель в ДТП госпитализирован один человек

На автодороге Норильск-Алыкель в ДТП госпитализирован один человек

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На автодороге Норильск-Алыкель в ДТП госпитализирован один человек

Авария произошла вчера, 2 ноября, в 08.40 на третьем километре автодороги Норильск-Алыкель.

На автодороге Норильск-Алыкель в ДТП госпитализирован один человекНа автодороге Норильск-Алыкель в ДТП госпитализирован один человек

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong Korando, двигаясь в сторону Кайеркана, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом SsangYong Istana, который двигался в попутном направлении. В этот момент в микроавтобусе было восемь пассажиров. Одного из них госпитализировали, пятерым, в том числе ребёнку, — была оказана медицинская помощь по месту.

Госавтоинспекторы сообщили, что причиной ДТП стало нарушение скоростного режима. Кроме того, все пассажиры микроавтобуса были не пристёгнуты.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
3 ноября в 12:11 350
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