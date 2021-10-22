На автовокзале Центрального района прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

В рейде приняли участие представители городской администрации, Роспотребнадзора и Норильского ОМВД. Они проверили насколько добросовестно водители, кондукторы и пассажиры соблюдают меры профилактики коронавируса. Межведомственная комиссия провела разъяснительную работу в 14 автобусах. Также в ходе мероприятия сотрудниками полиции было составлено два протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ за административное правонарушение.

Напомним, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей. За текущий год оштрафовано более 70 горожан.

В очередной раз напоминаем норильчанам о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.