На автовокзале прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

В городе всё ещё сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка, потому сотрудники полиции, Роспотребнадзора и представители городской администрации еженедельно проверяют, как граждане соблюдают масочный режим. С начала года было составлено более 50 протоколов за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ. Все они переданы в суд для вынесения дальнейших решений.

На этой неделе межведомственная группа проверила наличие защитных масок у пассажиров и экипажа двух автобусов, а также наличие дезинфицирующих веществ в салоне транспорта. По итогам рейда было составлено два протокола в отношении физических лиц.