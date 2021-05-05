МАУ ИЦ «Норильские новости»

На автовокзале прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

На автовокзале прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

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На автовокзале прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

С начала года межведомственная группа провела 27 профилактических мероприятий.

На автовокзале прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

В городе всё ещё сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка, потому сотрудники полиции, Роспотребнадзора и представители городской администрации еженедельно проверяют, как граждане соблюдают масочный режим. С начала года было составлено более 50 протоколов за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ. Все они переданы в суд для вынесения дальнейших решений.

На этой неделе межведомственная группа проверила наличие защитных масок у пассажиров и экипажа двух автобусов, а также наличие дезинфицирующих веществ в салоне транспорта. По итогам рейда было составлено два протокола в отношении физических лиц.

Текст Дарья Правдивцева
Фото пресс–службы администрации Норильска
5 мая в 14:56 580
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