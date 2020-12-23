На автовокзале в Центральном районе прошли рейды по масочному режиму

За эти дни сотрудникам полиции удалось проверить 16 автобусов на предмет соблюдения масочного режима среди пассажиров и экипажа. Также обязательно наличие в салоне санитайзера для дезинфекции рук.

Перевозчик, согласно действующей нормативно-правовой базе, оставляет за собой право прекратить перевозку пассажиров, в случае если они не соблюдают требования указа губернатора.

Цель рейдовых мероприятий не в том чтобы запугать граждан. Основная задача — привлечь людей к административной ответственности, а также объяснить, к чему может привести несоблюдение режима.

За три дня, 19, 20, 23 декабря, сотрудники полиции составили шесть протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ.