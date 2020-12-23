МАУ ИЦ «Норильские новости»

На автовокзале в Центральном районе прошли рейды по масочному режиму

На автовокзале в Центральном районе прошли рейды по масочному режиму

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На автовокзале в Центральном районе прошли рейды по масочному режиму

Рейды традиционно проходили в субботу, воскресенье и вторник.

На автовокзале в Центральном районе прошли рейды по масочному режиму

За эти дни сотрудникам полиции удалось проверить 16 автобусов на предмет соблюдения масочного режима среди пассажиров и экипажа. Также обязательно наличие в салоне санитайзера для дезинфекции рук.

Перевозчик, согласно действующей нормативно-правовой базе, оставляет за собой право прекратить перевозку пассажиров, в случае если они не соблюдают требования указа губернатора.

Цель рейдовых мероприятий не в том чтобы запугать граждан. Основная задача — привлечь людей к административной ответственности, а также объяснить, к чему может привести несоблюдение режима.

За три дня, 19, 20, 23 декабря, сотрудники полиции составили шесть протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Фото Ирина Яринская
23 декабря в 18:15 530
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