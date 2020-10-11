На балтийском заводе будут построены ещё четыре ледокола проекта 22220

Второй и третий ледоколы — «Сибирь» и «Урал» — дорабатываются на достроечной набережной. «Сибирь» готовится к загрузке ядерного топлива. На «Урале» ведутся электромонтажные работы.

Каждый корабль состоит примерно из 360 секций и блоков, сейчас полным ходом идёт изготовление этих элементов корпуса для ледокола «Якутия», в производстве находится и оборудование для него. Параллельно с этими работами запущено изготовление секций ледокола «Чукотка», который предполагается заложить в этом году.