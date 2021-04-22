На базе Автотранспортного объединения ЦАТК состоялся конкурс профессионального мастерства

Традиционно состязание включает в себя проверку теоретических знаний в виде тестирования по вопросам, которые составлены разработчиком конкурсных заданий. Тест включал 24 вопроса. Конкурсанты должны были из предложенных ответов выбрать один правильный вариант. На прохождение этапа отводилось 20 минут.

Во время практических испытаний участники проверили свои профессиональные навыки по управлению фронтальным погрузчиком на площадке с препятствиями.

Как всегда, к практическому этапу конкурса участники должны быть во всеоружии: иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а также соответствующие документы на право работы по данной профессии; надеть специальную одежду и необходимые средства индивидуальной защиты.

Чтобы доказать свою состоятельность, водителю погрузчика на практическом этапе конкурса нужно было проехать по площадке с препятствиями согласно заданной схеме, правильно выполнить загрузку карьерного самосвала горной массой, удалить ковшом сосуд с водой с подставки и выполнить движение задним ходом в ограниченном пространстве. Кроме того, конкурсант должен был продемонстрировать порядок действий при возникновении внештатной ситуации, в данном случае — обнаружение пострадавшего на производстве.

В перечень заданий водителей фронтального погрузчика входила также оценка технического состояния машины, проверка исправности её основных узлов и агрегатов, наличия и объёма штатных рабочих жидкостей.

После полного рабочего дня участия в конкурсе профессионального мастерства комиссия назвала лучшего наставника-водителя фронтального погрузчика, которым стал Алексей Стоян. Второе место было присуждено Евгению Кудрявцеву, третьим на пьедестале победителей стал Алексей Тхорев. Все призёры работают в АТО «ЦАТК».