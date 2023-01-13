На безопасной высоте

Нулевая отметка

Основой основ в вопросе охраны труда в «Норникеле» является международная концепция нулевого травматизма, принятая ещё четверть века назад в Швеции. Постепенно к ней начали присоединяться и другие страны, а в январе 2018 года Министерство труда России стало официальным партнёром данной программы.

– В рамках этой концепции компания «Норникель» создала институт внутренних тренеров, — рассказывает Алина Пилюгина, тренер по культуре безопасности «Норильскникельремонта». — Мы занимаемся проработкой потенциальных проблем в вопросе безопасности и их устранением до того, как они приведут к неприятным последствиям. Ключевая цель тренингов — искоренить травматизм за счёт повышения культуры безопасности наших работников, а значит — нашей компании в целом! Так, тренинг по динамической оценке риска (ДОР) состоит из двух частей: аудиторной и практической. Аудиторная — более длительная и ёмкая, в ходе неё у работников посредством различных упражнений формируется понимание основной цели ДОР и её необходимости в работе и жизни в целом. А вот для практической части важно обеспечить условия для отработки оценки риска на практике. Поэтому в «Норильскникельремонте» созданы тренировочные полигоны, которые позволяют пройти полный цикл обучения в кратчайшие сроки. У наших работников есть возможность отработать осознанное применение ДОР, закрепить полученные знания в условиях, максимально приближенных к реальным, рабочим.

Квест на здоровье

В январе 2022 года Механический завод вошёл в состав «Норильскникельремонта». По доброй традиции в каждом структурном подразделении общества функционирует учебно–тренировочная база: учебные классы и полигоны. Руководство завода и специалисты блока охраны труда и промышленной безопасности обследовали рабочие зоны предприятия и предложили разработать новый интерактивный полигон безопасного выполнения работ на высоте. Строительством пятой, самой крупной тренировочной площадки занимались все структурные подразделения ННР. За год был возведён полигон длиной 50 метров и высотой пять метров. Перед новогодними праздниками его протестировали тренеры и риск–менеджеры, а уже с начала этого года на него выйдут тренироваться сотрудники.

– Данный полигон предназначен для обучения работников ведению безопасных работ на различной высоте, — поясняет Антон Шурганов, начальник управления производственного контроля металлургических и горно–обогатительных предприятий «Норильскникельремонта». — Он укомплектован разными видами оборудования и средствами коллективной и индивидуальной защиты, страховочными системами, карабинами, канатами, применяемыми для страховки и удержания работников. Основная особенность этого технического полигона — наличие разных зон, где каждый блок имеет своё функциональное направление. Например, зоны аварийно–спасательных, эвакуационных и верхолазных работ, наклонные участки и предполагающие перемещение по разным видам металлоконструкций, приставным лестницам, строительным фермам и так далее. Наши монтажники могут работать с конструкциями на совершенно разных высотах, в разных положениях, в ограниченных, замкнутых и открытых пространствах. В ходе тренировок работнику предлагаются и правильные, и неверные решения. Даже если он выберет неверный путь, то он должен продумать, как применить страховочное снаряжение, чтобы безопасно выйти из ситуации. Мы же с вами понимаем, что именно высота — первый из травмирующих опасных факторов. Так что на площадке будут тренироваться не только сотрудники Механического завода, а всего «Норильскникельремонта», порядка десяти тысяч человек: слесари, ремонтники, электрогазосварщики, электромонтёры, крановщики, монтажники — все те, кто работает на высоте.

Всё выше и выше...

Новый полигон уникален своей мультифункциональностью. Большую полосу препятствий разбили на три участка по высоте — до 1,8 метра, 1,8 метра и выше 1,8 метра. Пять учебно–тренировочных блоков имитируют работы на строительных лесах, верхолазные работы, спасение сотрудников, передвижение на высоте по натянутым тросам и многое другое. Как говорят в «Норильскникельремонте», в стране нет подобных полигонов, он отличается от всех существующих и по масштабам, и по функциональности.

– Отличительной чертой полигона является его оснащение современными средствами индивидуальной, а также коллективной защиты, возможностью практического их применения непосредственно при прохождении учебных блоков, — с гордостью делится Александр Сумароков, начальник управления оценки профессиональных рисков и изменений «Норильскникельремонта». — Ещё один важный момент — возможность проведения занятий в составе группы, когда имитируется работа в команде на рабочих местах. В этом случае сотрудники оттачивают алгоритмы действий с соблюдением условий обеспечения коллективной безопасности. Следует отметить, что на данной площадке проводятся испытания передовых устройств и систем безопасности, препятствующих падению с высоты, опытные образцы которых поступают на тестирование в ННР. Все блоки имитируют реальные условия, в которые сотрудник может попасть непосредственно при работе на разных участках «Норильскникельремонта». Каждый элемент тщательно прорабатывается.

При этом в «Норильскникельремонте» говорят, что останавливаться на достигнутом не собираются. Здесь же планируют организовать скалодром для оттачивания подъёмов разными способами, а также тренажёр для отработки спуска с высоты зависшего человека. В планах также — двухэтажный класс с лекторием, подъёмными сооружениями и полигоном пожарной безопасности.