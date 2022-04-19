На ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округов

Напомним, в сентябре этого года должны состояться выборы нового созыва Норильского городского Совета депутатов. 30 марта в силу вступили изменения в Устав города, предусматривающие увеличение количества трёхмандатных округов с четырёх до семи. Таким образом, прямым голосованием теперь будет избираться 21 парламентарий.

На начало года на территории Большого Норильска зарегистрирован 110 261 избиратель. В рассмотренной на заседании схеме обозначены границы округов, указаны административно-территориальные единицы, входящие в каждый избирательный округ, номер каждого избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе, а также количество мандатов, замещаемых в округе:

Избирательный округ Территория Первый избирательный округ – 15 445 избирателей Часть территории Центрального района – Ленинский проспект: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31; ул. 50 лет Октября; ул. Комсомольская: 1А, 3, 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Набережная Урванцева: 33, 37, 39, 41, 45, 49; ул. Советская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; ул. Севастопольская: 1, 2, 4, 5, 6/4, 7А, 7Б, 8/3, 9, 10А, 13; ул. Кирова: 1, 2, 5, 6, 7/10, 10, 11, 13, 17, 25, 29; ул. Пушкина; ул. Богдана Хмельницкого; ул. Талнахская: 1, 7, 9; ул. Павлова: 3, 5, 8; ул. Дзержинского: 6, 7, 7Б; ул. Завенягина: 2, 4, 6, 7, 11, 13; ул. Московская: 4; ул. Ломоносова.

Посёлок Снежногорск. Второй избирательный округ – 16 500 избирателей Часть территории Центрального района – ул. Талнахская: 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59; ул. Кирова: 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 32, 38; ул. Павлова: 12, 15, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21; ул. Лауреатов: 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 57А, 59, 61, 63А, 65; ул. Московская: 5, 7А, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19А, 20, 21, 23, 25, 29А, 31; ул. Ленинградская: 6А, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 22; ул. Мира: 2, 4, 4А, 4В, 6Б, 7, 8А; ул. Анисимова; ул. Озёрная (Оганер). Третий избирательный округ – 16 409 избирателей: Часть территории Центрального района – Ленинский проспект: 28, 30, 40, 42, 44А, 46, 48; ул. Мира: 1, 4Б, 4Г, 4Д, 5, 6А, 6В, 6Г; ул. Московская: 3; ул. Ленинградская: 1, 3, 4, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 23; площадь Металлургов: 6, 8, 29, 31; проезд Котульского: 2, 3, 3А, 5, 6, 10, 13, 15, 15А, 19, 21; ул. Талнахская: 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 77, 78, 79, 81, 83; ул. Орджоникидзе: 7, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12А, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Лауреатов: 67, 69А, 71, 73, 73А; 75, 76, 77, 81, 85А; ул. Бегичева: 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36; ул. Нансена: 106, 112, 113 (Пождепо), 114, 116, 118; проезд Михайличенко; ул. Хантайская. Четвёртый избирательный округ –

16 053 избирателя Часть территории Центрального района – Ленинский проспект: 33А, 35, 37, 37А, 39, 39А, 39Б, 39Г, 43, 43А, 45, 45Б, 47, 47А, 47В; ул. Комсомольская: 39, 40, 40А, 41А, 41Б, 42, 42А, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 43Д, 44, 44А, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д, 45Е, 46, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 48, 48А, 49А, 49Б, 49В, 50, 52; ул. Орджоникидзе: 1, 1Б, 2, 4, 4Б, 6, 6Б; ул. Набережная Урванцева: 1, 1а, 3, 5, 9, 15, 19, 23; ул. Нансена: 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102; проезд Молодёжный: 15, 19А, 21, 23Б, 25, 27, 31; ул. Дзержинского: 3, 3А, 5; ул. Красноярская: 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 8; площадь Металлургов: 1, 3, 7, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29А; ул. Бегичева: 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39А, 41, 43, 45; проезд Солнечный; филиал № 6 войсковой части 67978. Пятый избирательный округ – 14 970 избирателей Часть территории Центрального района – ул. Нансена: 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58; проезд Молодёжный: 1, 5, 11; ул. Красноярская: 4.

Район Кайеркан. Шестой избирательный округ – 14 971 избиратель Часть территории Центрального района – ул. Талнахская: 6, 8, 10, 10А; ул. Ветеранов.

Часть территории Талнаха – ул. Горняков: 3, 5, 7, 14; ул. Енисейская: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16; ул. Маслова: 2, 3А, 10, 12, 16; ул. Рудная: 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 23, 25, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 53; ул. Федоровского: 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Михаила Кравца; ул. Таймырская; ул. Строителей; ул. Диксона; ул. Пионерская; ул. Первопроходцев; ул. Энтузиастов; Пождепо. Седьмой избирательный округ – 15 913 избирателей Часть территории Талнаха – ул. Горняков: 11, 15, 17; ул. Енисейская: 18, 22, 28, 28А, 30; ул. Федоровского: 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Маслова: 3, 6; ул. Рудная: 1; ул. Полярная; ул. Бауманская; ул. Космонавтов; ул. Дудинская; ул. Игарская; ул. Новая.

Обсудив представленную схему, члены комиссии одобрили её и рекомендовавали утвердить на очередной сессии городского Совета.