МАУ ИЦ «Норильские новости»

На ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округов

На ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округов

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На ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округов

Предложенную схему обсудили сегодня на заседании депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению.

На ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округовНа ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округовНа ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округовНа ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округовНа ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округовНа ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округовНа ближайшей сессии Горсовета планируется утвердить новую схему избирательных округов

Напомним, в сентябре этого года должны состояться выборы нового созыва Норильского городского Совета депутатов. 30 марта в силу вступили изменения в Устав города, предусматривающие увеличение количества трёхмандатных округов с четырёх до семи. Таким образом, прямым голосованием теперь будет избираться 21 парламентарий.

На начало года на территории Большого Норильска зарегистрирован 110 261 избиратель. В рассмотренной на заседании схеме обозначены границы округов, указаны административно-территориальные единицы, входящие в каждый избирательный округ, номер каждого избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе, а также количество мандатов, замещаемых в округе:

Избирательный округ

Территория
Первый избирательный округ – 15 445 избирателей Часть территории Центрального района – Ленинский проспект: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31; ул. 50 лет Октября; ул. Комсомольская: 1А, 3, 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Набережная Урванцева: 33, 37, 39, 41, 45, 49; ул. Советская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; ул. Севастопольская: 1, 2, 4, 5, 6/4, 7А, 7Б, 8/3, 9, 10А, 13; ул. Кирова: 1, 2, 5, 6, 7/10, 10, 11, 13, 17, 25, 29; ул. Пушкина; ул. Богдана Хмельницкого; ул. Талнахская: 1, 7, 9; ул. Павлова: 3, 5, 8; ул. Дзержинского: 6, 7, 7Б; ул. Завенягина: 2, 4, 6, 7, 11, 13; ул. Московская: 4; ул. Ломоносова.
Посёлок Снежногорск.
Второй избирательный округ – 16 500 избирателей Часть территории Центрального района – ул. Талнахская: 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59; ул. Кирова: 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 32, 38; ул. Павлова: 12, 15, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21; ул. Лауреатов: 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 57А, 59, 61, 63А, 65; ул. Московская: 5, 7А, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19А, 20, 21, 23, 25, 29А, 31; ул. Ленинградская: 6А, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 22; ул. Мира: 2, 4, 4А, 4В, 6Б, 7, 8А; ул. Анисимова; ул. Озёрная (Оганер).
Третий избирательный округ – 16 409 избирателей: Часть территории Центрального района – Ленинский проспект: 28, 30, 40, 42, 44А, 46, 48; ул. Мира: 1, 4Б, 4Г, 4Д, 5, 6А, 6В, 6Г; ул. Московская: 3; ул. Ленинградская: 1, 3, 4, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 23; площадь Металлургов: 6, 8, 29, 31; проезд Котульского: 2, 3, 3А, 5, 6, 10, 13, 15, 15А, 19, 21; ул. Талнахская: 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 77, 78, 79, 81, 83; ул. Орджоникидзе: 7, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12А, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Лауреатов: 67, 69А, 71, 73, 73А; 75, 76, 77, 81, 85А; ул. Бегичева: 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36; ул. Нансена: 106, 112, 113 (Пождепо), 114, 116, 118; проезд Михайличенко; ул. Хантайская.
Четвёртый избирательный округ –
16 053 избирателя 		Часть территории Центрального района – Ленинский проспект: 33А, 35, 37, 37А, 39, 39А, 39Б, 39Г, 43, 43А, 45, 45Б, 47, 47А, 47В; ул. Комсомольская: 39, 40, 40А, 41А, 41Б, 42, 42А, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 43Д, 44, 44А, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д, 45Е, 46, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 48, 48А, 49А, 49Б, 49В, 50, 52; ул. Орджоникидзе: 1, 1Б, 2, 4, 4Б, 6, 6Б; ул. Набережная Урванцева: 1, 1а, 3, 5, 9, 15, 19, 23; ул. Нансена: 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102; проезд Молодёжный: 15, 19А, 21, 23Б, 25, 27, 31; ул. Дзержинского: 3, 3А, 5; ул. Красноярская: 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 8; площадь Металлургов: 1, 3, 7, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29А; ул. Бегичева: 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39А, 41, 43, 45; проезд Солнечный; филиал № 6 войсковой части 67978.
Пятый избирательный округ – 14 970 избирателей Часть территории Центрального района – ул. Нансена: 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58; проезд Молодёжный: 1, 5, 11; ул. Красноярская: 4.
Район Кайеркан.
Шестой избирательный округ – 14 971 избиратель Часть территории Центрального района – ул. Талнахская: 6, 8, 10, 10А; ул. Ветеранов.
Часть территории Талнаха – ул. Горняков: 3, 5, 7, 14; ул. Енисейская: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16; ул. Маслова: 2, 3А, 10, 12, 16; ул. Рудная: 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19А, 23, 25, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 53; ул. Федоровского: 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Михаила Кравца; ул. Таймырская; ул. Строителей; ул. Диксона; ул. Пионерская; ул. Первопроходцев; ул. Энтузиастов; Пождепо.
Седьмой избирательный округ – 15 913 избирателей Часть территории Талнаха – ул. Горняков: 11, 15, 17; ул. Енисейская: 18, 22, 28, 28А, 30; ул. Федоровского: 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Маслова: 3, 6; ул. Рудная: 1; ул. Полярная; ул. Бауманская; ул. Космонавтов; ул. Дудинская; ул. Игарская; ул. Новая.

Обсудив представленную схему, члены комиссии одобрили её и рекомендовавали утвердить на очередной сессии городского Совета.

19 апреля в 19:04 630
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