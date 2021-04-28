Высокие гости отметили, что особый статус эта дата приобрела в прошлом году, когда началась пандемия, ведь именно сотрудники «скорой» оказались на передовой в борьбе с опасной болезнью.

Валерий Семёнов передал медикам слова благодарности за их нелёгкую работу от всех членов Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко.

- Я знаю, что и у вас в коллективе была сложная обстановка, некоторые переболели, очень рад, что обошлось без смертельных случаев. Знаю, что поначалу были проблемы и с техникой, но норильский отряд скорой помощи отлично справился с этой задачей. А самое главное, что вы, несмотря на все риски, на то, что у вас есть семьи, первыми шли навстречу еще неизвестному тогда вирусу и делали все необходимое. Вот и сегодня, в свой праздник, вы всё равно на боевом посту. Низкий поклон вам за это!»

Александр Пестряков подчеркнул, что та нагрузка, которая ложится сегодня на здравоохранение, приравнена практически к боевой.

- Норильск, как и другие города, пострадал от коронавируса. Люди продолжают болеть. Городской Совет депутатов и администрации города прикладывают максимум усилий, чтобы вам сегодня работалось комфортно, мы создаем новые программы по поддержке здравоохранения, - отметил он. - И здесь очень важна работа депутата Законодательного собрания Красноярского края от Норильска Людмилы Магомедовой. У нас была своя программа помощи: приглашенным молодым специалистам давали «подъёмные» в размере 300 тысяч рублей, теперь они получают один миллион рублей. Плюс ещё один миллион 600 тысяч рублей по региональной программе. И впервые в этом году мы сможем совместить эти выплаты, чтобы приезжающие работники здравоохранения получили деньги и из муниципальной программы, и из региональной.

В заключение своей речи Александр Пестряков пожелал медикам успешной работы, здоровья и благополучия.