На борьбу с коронавирусом в Красноярском крае направят более миллиарда рублей
На борьбу с коронавирусом в Красноярском крае направят более миллиарда рублей
Из краевого бюджета выделено 372 млн рублей на дооснащение базовых ковидных госпиталей региона. На эти же цели будет привлечено более 170 миллионов рублей спонсорских средств компаний «Норникель», «Красцветмет» и «Полюс». Кроме того, из системы ОМС дополнительно выделят 472 миллиона рублей на оказание помощи пациентам с COVID-19.
На эти средства приобретут СИЗ, а также реанимационное оборудование - аппараты ИВЛ, СИПАП, шприцевые насосы, электрокардиографы, дефибрилляторы, увлажнители кислорода, пульсоксиметры и концентраторы кислорода. Дооснащение будет проходить не только в существующих госпиталях, но и в резервных, которые помогут увеличить коечный фонд в случае ухудшения эпидобстановки.
Ситуация с ковидом в регионе остаётся напряжённой. Количество развёрнутых койко-мест в госпиталях уже соответствует объёмам, которые были на пике второй волны коронавируса.
Работа инфекционных госпиталей стоит на особом контроле у правительства края и краевого министерства здравоохранения.