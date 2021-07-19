На борьбу с коронавирусом в Красноярском крае направят более миллиарда рублей

На эти средства приобретут СИЗ, а также реанимационное оборудование - аппараты ИВЛ, СИПАП, шприцевые насосы, электрокардиографы, дефибрилляторы, увлажнители кислорода, пульсоксиметры и концентраторы кислорода. Дооснащение будет проходить не только в существующих госпиталях, но и в резервных, которые помогут увеличить коечный фонд в случае ухудшения эпидобстановки.

Ситуация с ковидом в регионе остаётся напряжённой. Количество развёрнутых койко-мест в госпиталях уже соответствует объёмам, которые были на пике второй волны коронавируса.

Работа инфекционных госпиталей стоит на особом контроле у правительства края и краевого министерства здравоохранения.