На Быстринском ГОКе введена новая система выдачи СИЗ и спецодежды

Компания–подрядчик внедрила автоматизированный программный комплекс, работающий с учётом особенностей деятельности каждого подразделения. Уже с июня сотрудники «Логистик–Центра» самостоятельно планируют весь объём требуемой спецодежды, спецобуви и СИЗ буквально на каждый день. Здесь учитываются также сроки ношения и дата выдачи сотруднику. Новая система позволяет уведомлять о необходимости получения комплектов и самого работника, и руководителя его подразделения.

Быстринский ГОК выбран стартовой площадкой для реализации пилотного проекта в группе компаний «Норникеля». Подготовка заняла год, за это время запасы СИЗ были отсортированы, а специалисты изучили особенности работы подразделений и логистики, чтобы качественно и своевременно обеспечивать сотрудников.