На бывшего и. о. прокурора Норильска завели ещё одно уголовное дело

Напомним, в конце декабря 2019 года Хаважа Гутаева задержали по подозрению в получении взятки. В марте 2020-го он был уволен из органов прокуратуры.

Задержан и брат прокурора Докки Гутаев, который подозревается в посредничестве при передаче взятки. В конце апреля новое уголовное дело по факту коррупции возбуждено как на братьев, так и на норильского бизнесмена Ширвана Гахиева.

В правоохранительных органах пояснили, что в своё время Хаваж Гутаев помог бизнесмену отстоять одну из точек его торговой сети. Магазин находился в доме, который был признан аварийным. За помощью Ширван Гахиев обратился к и. о. прокурора города, который договорился, чтобы магазин продолжал свою работу до начала сноса дома.