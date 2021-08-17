На центральной улице города водитель не уступил дорогу пешеходам

Как сообщают госавтоинспекторы, мама с сыном переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель грузовика, не уступив им дорогу, допустил наезд на пешеходов. Женщина и мальчик получили ушибы и ссадины.

В отношении водителя возбуждено дело об административном нарушении по по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Дорожные полицейские в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах города, особенно вблизи пешеходных переходов.