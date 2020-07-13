На дальневосточной верфи «Звезда» началось строительство атомного ледокола «Россия» в рамках проекта «Лидер»

Первая резка металла для строительства самого мощного в мире атомного ледокола состоялась на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края, сообщают в Росатомфлоте корпорации «Росатом».

Контракт на создание атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 Росатомфлот и судостроительный комплекс «Звезда» подписали в апреле. Согласно договору, ввод судна в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Атомоход проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Госкорпорацией «Росатом» поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу названия «Россия», сообщил генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Атомный ледокол построят по техническому проекту Центрального конструкторского бюро «Айсберг». Основные характеристики «Лидера»: мощность — 120 МВт, скорость хода по чистой воде — 22 узла, длина — 209 метров, ширина — 47,7 метра, максимальная ледопроходимость — 4 метра, водоизмещение при осадке по конструктивной ватерлинии — почти 70 тысяч тонн.

Судно оснастят ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.