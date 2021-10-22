На декабрьской сессии Горсовета будут пересмотрены меры по привлечению в Норильск медиков

— Сейчас врачам, согласившимся переехать в Норильск, из местного бюджета выделяется по одному миллиону рублей, я предложил рассмотреть возможность выплачивать подъёмные в два миллиона. Кроме того, квартиры, предоставляемые им по приезду, по истечении определённого срока должны будут перейти в собственность этих специалистов. Пока установлен предварительный — 10-летний — срок работы в Норильске. Депутатам предстоит обсудить и проголосовать за или против таких предложений. Если они одобрят, меры вступят с силу с 1 января 2022 года, — пояснил градоначальник.

Дмитрий Карасев подчеркнул, что кадровый вопрос в Норильске стоит очень остро, дефицит присутствует во всех отраслях, но особенно – в здравоохранении. Город предпринимает максимум усилий, чтобы удержать уже работающих людей и привлечь новых.

— Есть поручение губернатора региона о взаимодействии с медуниверситетом Красноярска по целевой подготовке кадров для последующей работы в Норильске. Соответствующее письмо я подготовил и направил на согласование в университет и минздрав края. Надеюсь, с 1 января соглашение начнёт действовать. Также я обратился в минздрав с просьбой командировать к нам на время «медицинский десант» из 21 сотрудника дефицитных специальностей, чтобы помочь нашим специалистам. Подобный опыт уже был, надеюсь, он станет удачным и в этот раз, — рассказал Дмитрий Карасев.

Все перечисленные выше проблемы касаются и Снежногорска. Для посёлка работает программа привлечения специалистов, причём не только медиков, но и сотрудников сфер образования, культуры и спорта. Управлению по персоналу администрации Норильска поручено проработать увеличение подъёмных и для снежногорских медиков.

В администрации города понимают, что мало пригласить людей, надо удержать и тех, кто уже работает. Сегодня много жалоб на то, что в межрайонной больнице № 1 не хватает персонала, врачей, качество лечения падает. Ходят слухи о закрытии кардиологии, объединении ЛОР-отделения и офтальмологии.

— Дефицит кадров есть во всех медучреждениях города. ЛОР и офтальмология в больнице не объединены, а лишь расположены на одной площади. Кардиология испытывает потребность в специалистах, сейчас стараемся привлечь профильных врачей. Я провёл рабочую встречу со всеми руководителями медучреждений, на которой мы обсудили возможные варианты развития событий. В течение недели они представят свои предложения. То, что город сможет выполнить сам, сделаем, остальное передадим в край, согласно подчинению учреждений. Надеюсь, это даст положительный результат, — поделился Дмитрий Карасев.

Также градоначальник подвёл итоги девяти месяцев в целом.

— Это время я бы назвал установочным и целеполагающим. Идёт большая работа по подготовке следующего, трёхлетнего, бюджета, и важно ничего не забыть, максимально включить всё, на что не выделялись деньги или выделялись по остаточному принципу — уделить всем сферам внимание. Если у горожан есть предложения по этому поводу, я готов рассмотреть их и при необходимости включить в план будущей трёхлетки. Так что задач много, но, думаю, всё получится.