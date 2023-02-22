На деловом форуме «Дальний Восток» Норильск и Петропавловск-Камчатский подписали соглашение о сотрудничестве

На полях делового форума «Дальний Восток» Владимир Баринов выступил от имени главы Норильска, обсудив с коллегами из других городов вопросы развития туризма на территориях Арктики.

По поручению Дмитрия Карасева, который уделяет особое внимание развитию туризма, Владимир Баринов и глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин заключили соглашение о сотрудничестве между территориями. Соглашение подразумевает сотрудничество в реализации совместных проектов и инициатив в рамках экономического, научно-технического и социально-культурного развития двух городов.

«Наши арктические города - Норильск, Мурманск, Архангельск - очень похожи между собой, но у каждого города есть свои особенности и преимущества перед другими, которые нужно выявлять и использовать как возможность для привлечения туристов. Было очень интересно узнать об опыте и лучших практиках других городов, поделиться своими наработками. В ходе дискуссии мы пришли к единому мнению, что крупнейшие города Арктики - не конкуренты, а единомышленники и друзья в вопросе раскрытия туристического потенциала северных территорий. Договорились активно сотрудничать и продвигать сильные стороны друг друга», - сообщил Владимир Баринов.