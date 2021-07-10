На деревню к...

Ещё один шаг

Экспедицию организовало Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», участии администраций Норильска и Таймыра, краевого Агентства по туризму.

Провожая путешественников в путь, первый заместитель директора АРН Константин Горбунов отметил, что новая экспедиция — ещё один шаг в развитии туристического потенциала региона.

– Уверен, что профессиональные знания и опыт приглашённых экспертов, вошедших в команду, помогут найти интересные локации на карте Таймыра. И это в перспективе будет способствовать созданию новых туристических маршрутов на территории туркластера «Арктический». Отдельное спасибо местным экспертам, для кого исследование полуострова стало делом жизни, кто на протяжении многих лет открывает для всех «белые пятна» региона. Благодаря такой непростой работе на такой отдалённой, труднопроходимой территории, как правило, ещё и в сложных погодных условиях, формируется партнёрство единомышленников, реализуются проекты, привлекаются гранты и, самое главное, формируется сообщество настоящих профессионалов, неравнодушных и увлечённых людей, которые любят свою землю и помогают ей активно развиваться.

Вызов принят

Учёные из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) и Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт–Петербурге изучали особенности традиционных промыслов — охоты и рыбалки. Отметим, что многообразие техник охоты коренных таймырских этносов было описано этнографами ещё в 30–х годах прошлого столетия.

– Мы не ожидаем увидеть все прежние подходы, потому что понимаем, как изменилась жизнь, изменились экономические практики, поставка снаряжения. Но для нас важно фиксировать не только застывшие формы, но и изменения. Очевидным образом современная охота на снегоходах преемственна охоте на нартах или охота на переправах прочно связана с тем, как сейчас занимаются охотой на моторных лодках, — делилась перед стартом Валерия Васильева, научный сотрудник Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт–Петербурге.

Впечатлениями же от поездки поделилась коллега Валерии Ксения Гаврилова:

– Эта экспедиция стала для нас вызовом. Обычно этнографы проводят «в полях» месяц–два, а то и больше. В этот раз были иные условия. Во многом наши наблюдения связаны не с течением промыслов, а с их результатом. Например, юкола — это результат промысла. Нам повезло, было три мастер–класса по приготовлению юколы. В трёх посёлках нам показали три способа разделки рыбы. Благодаря такому темпу удалось применить компаративную технологию: мы проследили, как «живёт» одна и та же практика в разных местах. И для нас как для этнографов это очень важно.

Для заместителя директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Владимира Давыдова эта экспедиция на Таймыр была далеко не первой. Но он признался, что впервые так тесно соприкоснулся с темой этнотуризма и его влияния на традиционный быт северных народов.

– Это интересная и актуальная тема, — отметил Владимир Николаевич. — Как этнограф я могу просчитать риски, связанные с развитием этнотуризма в отдалённых северных районах, ведь для коренных малочисленных народов это может иметь не только позитивные, но и негативные последствия. Последние очень важно минимизировать.

В духе Таймыра

Лариса Стрючкова представляла в экспедиции сразу две организации — Объединённую дирекцию заповедников Таймыра и Клуб исследователей Таймыра.

– Я сопровождаю экспедицию, поскольку она проходит по пограничным зонам заповедных территорий. Кроме того, как исследователь я занимаюсь изучением шестого коренного этноса Таймыра — речь идёт о старожильческом русском населении. Этот народ не относится к малочисленным, но он забытый. С большим воодушевлением я буду посещать посёлки, потому что все они находятся на тех самых местах, на которых располагались русские станки — те самые поселения, в которыx начиная с XVII века осёдло жили на Севере, — говорила Лариса Стрючкова, отправляясь в путь.

По возвращении она рассказала, что из экспедиции привезла много новых данных. Получена информация о климатических изменениях территории и путях миграции дикого северного оленя. Собран материал о состоянии домашнего оленеводства, о наличии или отсутствии новых, нехарактерных для данного региона представителей флоры и фауны. Успешной была работа и по сбору этнографического материала, касающегося старожильческого русского населения.

– Благодаря хорошей погоде мы смогли сделать всё, что запланировали, — боги Таймыра, видимо, благоволили целям и задачам этого мероприятия, потому не было ни единой задержки по неблагоприятным погодным условиям, — рассказала Лариса Стрючкова. — Территория, охватывающая муниципальное образование сельское поселение Хатанга, граничит с особо охраняемыми природными территориями заповедника «Таймырский», а два участка — «Ары–Мас» и «Лукунский» — и вовсе являются своеобразными анклавами. Поэтому с 1995 года указанный заповедник является биосферным, и все эти исследования для текущей работы Объединённой дирекции очень важны. Результаты исследований будут опубликованы осенью.

Скромные, но гордые

Важным инструментом сохранения самобытной культуры коренных народов АРН и партнёры видят творчество. Леонид Батехин, куратор коллаборационной коллекции «Север», с командой ремесленников отправились в экспедицию для поиска материалов–первоисточников, которые найдут своё отражение в новой коллекции одежды и сувениров, сочетающей современный дизайн, традиционные техники и мотивы северной культуры.

– Я наконец осознал смысл слогана туркластера «Арктический» — «Таймыр меняет тебя». Это действительно так. Таймыр — это место силы, которое я не встречал нигде. Для меня было поразительно, насколько скромны коренные народы Севера, но при этом насколько они горды своей историей, своей культурой. Моя задача — не просто создавать сувениры или одежду. В дизайне важен осмысленный подход. И мы хотим создавать продукцию, которая позволит не только сохранять культуру, но и двигать её вперед. Пообщавшись с носителями культуры, мы понимаем, что это всё не просто так. Это не только красиво. Каждый шов, каждая деталь имеют ещё и функциональные значения. Мы хотим передать все эти смыслы и через нашу коллекцию «Север», — поделился Леонид Батехин.

Большой объём фото– и видеоматериала о жизни и быте жителей отдалённых посёлков удалось собрать и сотрудникам Таймырского музея. Познакомившись с образом жизни населения, специалисты наметили планы для дальнейшей работы по сбору этнографических и исторических материалов.

Представителям экоцентра «Заповедники», который вместе с АРН занимается разработкой мастер–плана туристко–рекреационного кластера «Арктический», предстоит нанести посёлки на туристическую карту Таймыра. В поездке они оценивали туристический потенциал, говорили с местными жителями и пытались понять, насколько люди готовы работать в отрасли, и какие необходимо наметить дальнейшие шаги по развитию туризма на этих территориях.

– Туризм может помочь отдалённым территориям в сохранении традиций и языка, создании новых рабочих мест и позволит привлечь молодёжь. Вместе с тем традиционный уклад жизни уязвим, — отметила Евгения Филиппова, сотрудник экоцентра.

– Мы как направление, развивающее туризм, должны осознавать свою ответственность перед местным населением. И, приводя в посёлки туристов, следует приложить все усилия, чтобы не нарушить быт коренных, их культуру, — уверена Анна Рогальская, руководитель экспедиции и специалист развития туризма АРН.