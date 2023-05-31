На детский отдых в 2023 году «Норникель» выделяет около 215 миллионов рублей

Нынешним летом дети работников предприятий Группы «Норильский никель» отдохнут в санаторно-оздоровительном лагере «Вита», расположенном на Черноморском побережье в Анапе. Второе направление – спортивный лагерь на базе «Деревня Универсиады» в Казани.

Так же, как и в предыдущие годы, этим летом дети работников Заполярного филиала и предприятий группы «Норильский никель» отдохнут на Черноморском побережье. В санаторно-оздоровительный лагерь «Вита» отправятся 656 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Юные норильчане будут отдыхать здесь уже 13 раз подряд. Детский лагерь имеет развитую инфраструктуру: амфитеатры, различные спортивные площадки, крытый и открытый бассейны, медицинский корпус, собственный песчаный пляж. Все это позволяет организовать отдых детей на высоком уровне.

Для детей предусмотрено 5-разовое питание, усиленное фруктами, насыщенная культурно-развлекательная программа, занятие в кружках, купание в море, спортивные состязания, мастер классы от именитых спортсменов, экскурсии. «Вита» имеет статус детского санатория и юные норильчане смогут здесь пройти курс санаторно-курортного лечения для профилактики заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта или просто общеукрепляющие процедуры.

Первый заезд в «Виту» для 328 детей работников «Норникеля» состоится со 2 июня по 14 июля. Во время второй смены с 14 июля по 25 августа - в Анапе отдохнут еще 328 юных северян. Продолжительность пребывания в лагере – 41 день. Стоимость путевки для родителей, с учетом компенсаций от предприятия, составит 18 860 рублей, то есть 11% от полной стоимости, для многодетных семей – 11 860 рублей, или 7% от полной стоимости.

Помимо этого, юные северяне смогут нынешним летом отдохнуть и продолжить тренировочный процесс на базе спортивного комплекса «Деревня Универсиады» в городе Казань. Смена здесь продлится 31 день с 27 июня по 27 июля. В спортивный лагерь поедут 158 детей в составе спортивных групп пловцов, ватерполистов, хоккеистов и фигуристов. В программе пребывания запланировано участие норильчан в спортивных состязаниях со своими сверстниками, занимающихся такими же видами спорта в спортивных клубах Казани. Стоимость путевки для родителей составит 18 860 рублей.

Из-за режима ограничения полетов в ряд аэропортов юга России перевозка детей в Анапу в этом году будет осуществляться по маршруту Норильск – Минеральные Воды на чартерных рейсах авиакомпании NordStar, а далее железнодорожным транспортом из Минеральных Вод в Анапу. В спортивный лагерь запланирована авиаперевозка по маршруту Норильск – Москва – Казань также самолетами этой авиакомпании.

Стоимость проезда детей в оздоровительные лагеря будет компенсирована за счет средств компании в рамках компенсации затрат на проезд к месту проведения отпуска по фактически сложившимся расходам.