На длинной дистанции

– Андрей Геннадьевич, как вы оцениваете качество организации дистанционного обучения норильскими школами?

– Учреждения сработали по–разному. Где–то переход на новую форму обучения прошёл более гладко, где–то то и дело возникали сложности. Если раньше при подготовке к урокам всё было понятно, так как организация процесса зависела лишь от учителя, то при дистанционном обучении приходится учитывать и возможности учащихся. Так, кому–то из преподавателей удавалось проводить видеоконференции, потому что участвовать в них могли все ребята, а кто–то по объективным причинам ограничился общением со школьниками через мессенджеры. В любом случае нагрузка на педагогов, в том числе и эмоциональная, возросла в разы, и большое спасибо им за то, что они с ней справились. Но что греха таить, поначалу было очень много жалоб: ни родители, ни ученики не понимали, как это — учиться онлайн: выходить в определённое время в Сеть, участвовать в конференциях, работать на образовательных платформах и так далее. Сегодня дети адаптировались и научились пользоваться теми сервисами и системами, которые использует школа.

Также сперва многие педагоги давали задания ученикам через соцсети, а родители должны были приносить тетради на проверку в школу. Но с усилением ограничительных мер от этой практики пришлось отказаться, и в новом учебном году при дистанционном обучении ни одна школа бумажные носители для контроля знаний не использует. Это не означает, что ученики перестали писать в тетрадях, просто каждый педагог сам решает, как оценить качество выполненного задания — по фотографии, по видео либо ещё каким–то образом. В итоге каждый класс пришёл к наиболее удобному формату обучения и проверки знаний.

То же касается и предметов — изначально сложности возникли с преподаванием онлайн физкультуры, музыки и ОБЖ, но постепенно учителя стали снимать ролики, помогающие разобраться в тонкостях предмета и отработать различные навыки в домашних условиях. Ребята же отправляли в ответ видео– и аудиофайлы, демонстрирующие, как они усвоили урок.

По мнению специалистов министерства образования Красноярского края, которые проводили проверки, норильская система образования в непростых условиях показала себя на должном уровне, впрочем, как и всегда. Мы привыкли работать в напряжённом темпе. Из–за актировок и того, что норильские школьники и в разгар учебного года могут оказаться с родителями в отпуске, у нас всегда есть потребность дать ученикам на уроке чуть больше положенного. И к новым реалиям мы приспособились быстрее, чем образовательные учреждения края в других городах.

– Качество обучения не пострадало?

– В сентябре, когда дети пришли в школу, стало понятно, что усвоение некоторых тем в период пандемии прошло не так гладко, как хотелось бы. Многое зависело от того, как была организована учёба на дому. Родители, находящиеся на удалёнке, могли контролировать процесс обучения. Дети, чьи родители продолжали ходить на работу, были предоставлены сами себе и порой отлынивали от занятий. Понятно, что ничто не заменит пребывание в классе с учителем. Однако дистанционное обучение научило ребят самодисциплине, что немаловажно. Плюс ещё и в том, что дети теперь пользуются гаджетами и интернетом не только в своё удовольствие, а, расширяя компьютерные навыки, применяют планшеты и смартфоны для учёбы и саморазвития. Кстати, норильские школьники показали высокие результаты на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады и прошли в финал. В прошлом году, например, победителей было значительно меньше.

Если говорить о возвращении ребят в школу после дистанционного обучения в ноябре и декабре, то и здесь возникли сложности — ученики как будто только что за парту сели. Дело в том, что к октябрю ребята привыкли к новому распорядку, введённому в учебных заведениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а за время обучения на дому все правила позабыли...

– Как сегодня налажено сотрудничество педагогов и родителей, ведь родительские собрания не проводятся?

– А в последние годы родители и так не очень активно посещали родительские собрания. И до пандемии многие вопросы педагоги решали посредством мессенджеров, поэтому особых проблем во взаимодействии с мамами и папами учеников не возникает. Более того, в период дистанционного обучения сотрудничество с родителями стало теснее — многие учителя вынуждены обращаться к ним с просьбой помочь ребёнку выйти в интернет, проконтролировать выполнение заданий и тому подобными. Конечно, не все родители были довольны тем, что возросло потребление интернет–трафика, не все оказались готовы оплачивать пользование образовательными платформами, поэтому возникали некоторые сложности, но в итоге удавалось разрешить все вопросы. Кстати, многие родители недовольны не дистантом как таковым, а тем, что, пока они на работе, дети занимаются непонятно чем... Ну, это как раз лишний повод выстроить с детьми доверительные отношения либо начать пользоваться специальными программами, позволяющими отследить, на какие сайты заходил ребёнок, сколько времени он там провёл, в какие игры играл на телефоне и всё в этом духе.

– Оказывают ли вам какую–либо дополнительную поддержку?

– Сейчас «Норникель» предложил использовать для подготовки к ЕГЭ ресурсы московской профессуры. Компания готова организовать онлайн–курсы для 300 норильских школьников, особо заинтересованных в отличных результатах экзаменов по математике, физике и химии.

– Как полученный в пандемию опыт дистанционного образования может быть использован далее?

– Не зря говорится, что во всём можно найти хорошее. Любой опыт, даже негативный, полезен. Сегодня мы видим, что все школы при необходимости могут организовать дистанционное обучение. И каждый учитель, даже самый консервативный, может освоить компьютерные программы и научиться пользоваться различными образовательными интернет–платформами. И эти навыки очень пригодятся при организации обучения детей с ОВЗ и школьников, находящихся на лечении в стационаре. Мы ещё до начала пандемии вывели педагогов из больниц и стали проводить с юными пациентами онлайн–уроки. Тогда техническую и методическую поддержку нам оказывал ресурсный центр, созданный на базе школы № 13. Сейчас уже каждый учитель научился работать в онлайне, улучшились технические возможности каждого общеобразовательного учреждения, поэтому в случаях, когда ребенок по объективным причинам не может присутствовать в школе, легко будет организовать для него дистанционное обучение.

Отмечу, что многие школы уделили особое внимание приобретению ноутбуков и планшетов, тогда как ранее более необходимым казался стационарный компьютер. Сегодня большинство учебных заведений могут обеспечить гаджетами для занятий учеников, чьи родители не имеют возможности их приобрести. Субвенция, которая выделяется Министерством образования на организацию учебного процесса в каждой школе, позволяет ей совершенствовать материально–техническую базу. Если раньше предпочтение отдавалось оснащению кабинетов, то сегодня в приоритете приобретение электронных средств.

– Как сегодня обстоят дела с кадрами? Пандемия не ухудшила ситуацию?

– К счастью, несмотря на все сложности и ограничения, в Норильск по муниципальной программе «Приглашение специалистов, обладающих дефицитными специальностями», смогли приехать 15 педагогов — именно столько и было запланировано в прошлом году. Приглашённые специалисты по прибытии проходили медицинское обследование и сдавали тесты. Все они сегодня успешно работают.

В тему

На рассмотрении депутатов Госдумы находится закон о дистанционном образовании. Предстоящее принятие документа тревожит и учителей, и родителей. На волне беспокойства рождаются слухи. Мифы, связанные с законом, развенчивает «Учительская газета» — на основе инфографики, составленной специалистами Совета Федерации совместно с Министерством просвещения России.

Дистанционные технологии — это форма поддержания образовательного процесса при форс–мажорных обстоятельствах: ЧС, режиме повышенной готовности и таких, как текущая эпидситуация. Это временная мера, продиктованная исключительно заботой о здоровье детей, учителей и членов их семей, уточняют в ведомстве. Ни один закон не сможет перевести очное образование, гарантированное государством, в дистанционное или заочное.

Зачем тогда вообще нужен закон о дистанте? Документ не вводит ничего принципиально нового, поясняют в Совфеде. Закон систематизирует те нормы, которые отчасти уже были приняты раньше, а также чётко прописывает полномочия, помогая органам управления образования упорядочить их действия. После того как закон примут, будут откорректированы подзаконные нормативные акты, которые дадут ответы на все вопросы, волнующие учителей, учеников и родителей. В них перечислят обязанности педагогов при дистанционном обучении, определят перечень преподаваемых в таком формате предметов. Кроме того, чётко пропишут, как выставлять ученику оценки, уточнят требования к домашним заданиям, продолжительность урока, условия проведения итоговой аттестации и прочие моменты.

В Минпросвещения разъяснили, что предусматривается техническое оснащение всех российских школ, обеспечение их широкополосным интернетом и необходимыми учебными материалами. Создание цифровой образовательной среды поможет расширить доступ к качественным программам обучения для учащихся независимо от способа их образования.

Бытует мнение, что цифровизация снижает уровень знаний детей. Напротив, современные методы повышают интерес школьников к знаниям и эффективность образовательного процесса, говорят специалисты. Их мнение основано на современных реалиях. Во–первых, нынешним детям сложно воспринимать длинные монологи учителя у доски, им трудно сосредоточиться. Намного лучше они поймут новую тему, если она будет преподнесена с помощью увлекательного учебного фильма, сделанного с использованием спецэффектов. Во–вторых, цифровые технологии способствуют за меньшее время приобрести больше знаний.