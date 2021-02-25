МАУ ИЦ «Норильские новости»

На днях в Красноярск поступило ещё 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

На днях в Красноярск поступило ещё 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

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На днях в Красноярск поступило ещё 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

На днях в Красноярск поступило ещё 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

Препараты передадут поликлиникам и больницам Красноярска и края. Всего регион с начала периода вакцинации получил свыше 88 тысяч доз препарата. Прививки ставят в 74 медицинских учреждениях, в которых развёрнуто 84 прививочных пункта.

Напомним, что жители Красноярского края, в том числе и норильчане, желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции, могут записаться на процедуру вакцинации одним из удобных для себя способов. Пациент может обратиться по телефону или лично в регистратуру поликлиники.

Также записаться можно через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru либо через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Фото Денис Кожевников
25 февраля в 12:22 540
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