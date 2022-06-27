На должность заместителя главы Норильска по перспективным проектам и реновации назначен Василий Леоненко

Вверенный новому заместителю блок включает в себя несколько управлений. В него входят управление по реновации, которое контролирует программу социально-экономического развития Норильска до 2035 года и Фонд реновации жилой застройки города, который является ключевой единицей в части реализации комплексного плана социально-экономического развития. Также новый заместитель главы города будет курировать работу управления капитального ремонта и строительства, которое ведет текущие и капитальные ремонты, реконструкцию социальных объектов.

Василий Иванович Леоненко в 1994 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию. В 2017 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирском федеральном университете. Трудовую деятельность начал в 1989 году, на рабочих ремонтно-строительных специальностях. С 1994 по 2013 год проходил военную службу. Замещал руководящие должности в различных организациях, связанных с такими сферами деятельности, как сохранение объектов культурного наследия, обеспечение деятельности горнорудных, обогатительных, металлургических, строительных и ремонтных компаний.