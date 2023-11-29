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На дороги Большого Норильска заступает дополнительный экипаж ДПС

На дороги Большого Норильска заступает дополнительный экипаж ДПС

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На дороги Большого Норильска заступает дополнительный экипаж ДПС

Сотрудники отдела Госавтоинспекции на служебных автомобилях гражданского исполнения будут патрулировать как городские улицы, так и автодороги загородного направления, фиксируя при этом нарушения ПДД автомобилистами.

На дороги Большого Норильска заступает дополнительный экипаж ДПС

По статистике, автоаварии с тяжёлыми последствиями происходят именно на загородных трассах, где скорость движения выше. Особую опасность представляют манёвры, связанные с выездом на полосу встречного движения. С начала текущего года норильскими госавтоинспекторами за данное нарушение привлечены к административной ответственности более 660 автолюбителей.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют не рисковать и выполнять обгон только в разрешённых местах, убедившись в полной безопасности манёвра, а также выбирать ту скорость движения, которая обеспечит полный контроль над транспортным средством.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
29 ноября в 10:24 900
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