На едином номере горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции в Красноярском крае появились новые функции

Виртуальному помощнику понадобятся только ФИО и дата рождения человека. Робот находит в системе медучреждение, к которому пациент прикреплён, и предлагает записаться на приём к врачу в данное учреждение либо назвать другое. Кроме того, по этому номеру гражданин может отменить свой визит к врачу.

Напомним, что единая горячая линия по вопросам коронавируса в регионе начала работать весной прошлого года. С декабря 2020 года по всей стране ввели единый короткий телефонный номер 122 горячей линии по противодействию COVID-19.

«С начала этого года на номер 122 поступило уже почти 300 тысяч обращений. Процент доступности номера на текущий момент составляет почти 99%. Такой высокий показатель обеспечивается за счёт применения технологий искусственного интеллекта. Согласно аналитике, например в сентябре, из 40 тысяч поступивших вызовов, половина была обработана без участия оператора, т.е. автоматически. По статистике, чаще всего жители края звонят по вопросам тестирования на коронавирус, вакцинации от COVID-19, обеспечения лекарствами», - сообщил Николай Распопин, министр цифрового развития края.