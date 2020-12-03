На финансирование программы «Молодёжь в XXI веке» в 2021 году выделено более 74 млн рублей

В рамках муниципальной программы «Молодёжь в XXI веке» реализуются мероприятия в сфере молодёжной политики. Общий объём финансирования программы — 74,4 млн рублей, которые выделены из краевого и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

На организацию мероприятий для поддержки молодёжных проектов будет выделено более трёх миллионов рублей. Около 1,3 млн рублей — на стипендии главы города. В поддержку традиционного конкурса молодёжных проектов будет направлено 400 тысяч рублей. Более пяти миллионов заложено на проведение мероприятий, которые организует Молодёжный центр. Также 1,9 млн запланировано на работу телефона доверия в 2021 году.

Помимо основных пунктов, в планах провести традиционные мероприятия для молодёжи — «Студенческая весна», празднование Дня молодёжи, вручение молодёжной премии главы города, проведение патриотических акций и форумов. Предусмотрено также финансирование участия норильской молодёжи в выездных проектах и семинарах — более 700 тыс. рублей.