На горячей линии по COVID-19 можно оставить заявку на вакцинацию

Для этого необходимо позвонить по номеру 8-800-100-53-19 или по короткому номер 122, в меню выбрать «1» и дождаться ответа оператора. Кроме того, заявку можно оставить на горячей линии министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53.

Для оформления заявки оператор спросит следующие данные: ФИО и контактную информацию (телефон, адрес место проживания). Далее она будет направлена в медучреждение, которое свяжется с гражданином для уточнения даты и времени записи.