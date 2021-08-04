На горячую линию по коронавирусу за прошедший месяц поступило более 100 тысяч звонков

Всего с марта прошлого года, когда был введён единый номер 122, обработано более 550 тысяч обращений. С помощью современных технологий этот номер сделали максимально доступным для абонентов - его доступность составляет 97%. Звонки обрабатываются без участия оператора. В июле из 102 тысяч обращений 48 тысяч были обработаны таким образом.