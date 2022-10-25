На городском Cовете депутаты утвердили шестую корректировку городского бюджета

Корректировку бюджета ранее обсудили и согласовали в ходе заседаний профильных комиссий городского Совета. Напомним, после внесённых изменений основные параметры бюджета выглядят следующим образом:

– доходы: ~25 млрд 706,7 млн рублей (увеличение на ~601,8 млн рублей);

– расходы: ~32 млрд 618,9 млн рублей (увеличение на ~50,6 млн рублей);

– дефицит: ~6 млрд 912,1 млн рублей (уменьшение на ~551,2 млн рублей).

Кроме того, сегодня вновь была изменена структура администрации города Норильска: заместитель главы города по экономике и финансам теперь будет совмещать эту должность с должностью начальника финансового управления.

В ходе второй сессии парламентарии утвердили изменения в Положение о Молодёжном парламенте, ранее одобренные на заседании комиссии по законности и местному самоуправлению, и приняли решение о начале формирования нового состава Молодёжного парламента на ближайшей сессии.

И сегодня же норильские депутаты-единороссы приняли решение о регистрации партийной фракции «Единой России» в Норильском городском Совете депутатов. В неё вошли 28 парламентариев, избранных в представительный орган от этой партии. Также в местном парламенте была зарегистрирована фракция ЛДПР в количестве трёх депутатов.