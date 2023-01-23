На «Госуслугах» стартовал приём заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва

Приём заявлений продлится до 6 февраля. Если у сотрудника нет личного кабинета на портале, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Далее до 9 февраля работодателю необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры РФ. От одной организации может быть несколько списков. До 1 марта Министерство передаст их Минобороны РФ. А с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Получить отсрочку смогут те сотрудники, кто работает в аккредитованных до 9 февраля 2023 года IT-компаниях и подходят под следующие условия: гражданство РФ, возраст 18-27 лет, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, трудовой стаж в компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Напомним, отсрочка от срочной службы для IТ-специалистов действует с марта 2022 года. Подробная информация про подачу заявления на отсрочку от призыва доступна на сайте.