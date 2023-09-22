На «Госуслугах» теперь можно проверить подлинность товаров

Теперь при помощи портала «Госуслуги» покупатели могут узнать, где, когда и кем был произведён товар, а также получить информацию о его весе или объёме. Для этого достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении портала.

Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, — лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем перечень будет расширяться.

Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение «Честный знак».