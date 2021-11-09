На гранты «Норникеля» претендуют 376 социально значимых проектов

Общественно полезные инициативы выдвинули активисты из Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска, Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района.

– Конкурс социальных проектов — один из инструментов поддержки местных сообществ и организаций, которые адаптируются в онлайн-пространстве и ищут адекватные методы работы с целевой аудиторией в новой реальности, — отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

По числу претендентов уже традиционно лидируют три номинации: «Полюс будущего» — работа с детьми и молодёжью, «Полюс добра» — волонтёрство и помощь социально незащищённым группам населения, «Полюс возрождения» — сохранение культуры и искусства.

Нововведением конкурса в 2022 году стало то, что теперь заявители могут запланировать и реализовать публичную презентацию результатов проекта, а также мониторинг и оценку социального эффекта в виде фото- или видеоотчёта.

Финалисты будут определены 1 декабря, а победителей назовут в канун Нового года — 27 декабря. Всего в будущем году «Норникель» планирует направить на поддержку проектов победителей конкурса 155 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, конкурс социальных проектов — компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За семь лет на конкурс поступило 2 509 заявок, из которых было поддержано 635 проектов на сумму 667,5 млн рублей.