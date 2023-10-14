– Максим, где и кем служите?

– Я был мобилизован 30 сентября 2022 года. Изначально вместе с другими земляками попал в артиллерию. Обучали нас люди с огромным боевым опытом: офицеры, инструктора, имеющие опыт службы в Сирии, Ливии, Афганистане, Чечне. Можно сказать, что им нужно было нас набрать, подготовить и забрать с собой на передовую. Теперь со многими воюем бок о бок.

За, казалось бы, небольшой срок обучения, мы получили бесценный опыт ведения боя и выживания. Благодаря урокам старших товарищей уже больше года находимся в строю и эффективно выполняем поставленные задачи и приказы, наравне с контрактниками. Первые полгода мы были командирами орудий. Большой спрос на заряжающих, наводчиков, механиков–водителей самоходных установок. Работу вели на самоходных артиллерийских установках. Они бьют по легкобронированной технике, окопам, блиндажам, укрытиям, укреплениям, миномётным секциям и так далее.

Первой боевой задачей было сдерживать наступающие силы противника артиллерийскими ударами, обеспечивать заход наших войск на новые позиции. Задачу выполнили. Приятно вносить вклад в победу, приближать её. Даже если потихоньку, главное — всеми силами.

Сейчас я связист–радиотелефонист. Служу на Северо–Донецком направлении, как раз на громких рубежах: Клещеевка, Курдюмовка, Отрадовка, Авдеевка.

– Отпуск первый?

– Второй. Первый отпуск был в марте. Тогда решил съездить в Абакан к отцу, там была возможность собрать большую часть родственников. Хотел следующий отпуск взять летом, но из–за сложностей на фронте не дали.

В Норильске провёл время с пользой. Занимался вопросами здоровья, общался с семьёй, все вместе гуляли по городу. А ещё помогал сыну–третьекласснику делать уроки. На фронте, кстати, научился готовить, продемонстрировал свои кулинарные навыки жене. Раньше кухню считал её территорией и только поесть заходил.

– Насколько за год поменялась ваша служба? А в целом армия? Духом бойцы сильны?

– Если говорить лично обо мне, то в должности связиста есть существенный плюс — я всегда на связи. Да и в целом подход к информационной безопасности изменился — всё стало более качественным и надёжным. Раньше, чтобы связаться с родными, примерно раз в неделю выезжали в определённое место и по Wi–Fi, не включая сим–карту, общались минут 10–15. Сейчас у нас собственная тарелка и интернет–приём. Общаюсь с семьёй через мессенджер. У нас и внутренняя группа есть, где мы, например, спокойно решаем текущие вопросы.

Армия за год стала сильнее, крепче. Стали понятны отличия этого конфликта от более ранних. Сделаны правильные выводы, модифицирован подход к боевым действиям. Ошибки перестали повторяться. Новейшие разработки и старая добрая проверенная классика — тут сгодится всё. Главное — численность армии, и в этом мы тоже впереди врага.

Большое внимание уделяется подготовке бойцов. Идёт повышение квалификации личного состава, каждый универсален, умеет пользоваться многими видами оружия. Духом сильны! Чувствуем поддержку родных и близких, детишек из школ и детских садов, гуманитарных групп и сообществ, их искренняя забота о нас позитивно влияет на наш настрой.

– Как сейчас обстоят дела со снабжением бойцов?

– Министерство обороны отладило процесс снабжения. Гуманитарная помощь поступает со всей России в большом количестве. У штурмовиков, правда, есть потребность в малых беспилотниках, но и здесь ситуация налаживается.

Администрация Норильска очень помогла — отправила нам дорогую и качественную радиостанцию «Моторола». Я её сам устанавливал. Теперь мы на защищённых каналах слышим все подразделения. Хоть станция и гражданского назначения, в отличие от многих специальных отвечает всем нашим требованиям и показала себя замечательно. При нужной прошивке и защите, отлично обеспечивает безопасность и бесперебойность связи.

– Что требуется сегодня?

– Не буду скрывать, есть потребность в автотранспорте — желательно проходимом, типа УАЗ. Всё, что удаётся приобрести или «найти», часто не на ходу. Личный транспорт необходим для эвакуации, когда нужно ну очень срочно вывезти раненого, чтобы его спасти. Да и военная техника — сладкая цель для противника. А на легковом неприметном гражданском транспорте можно и боекомплект подвезти незаметно. Увидит противник «буханку» и не обратит внимания. И в небольшую машину сложнее попасть — она двигается быстрее и может зигзагами уйти от обстрела.

Ещё некоторые бойцы хотели бы иметь тактические шлемы, говорят, в них удобнее, да и можно установить камеру, фонарик и другие гаджеты. Бронежилеты нам сегодня выдают крутые, надёжные. Но не все размеры есть. Кто более–менее средней комплекции, тому повезло. Кто нестандартных габаритов, не всегда может подобрать себе бронежилет. Мне, парню крупному, придётся заняться индивидуальным пошивом.

В общем, государство нас обеспечило. Но, если хочешь какой–то особый бронежилет, чтобы, например, одним нажатием кнопки снимался, чтобы была какая–то там керамико–кевраловая прослойка, которая в три раза легче, чем сталь, это надо просить. Хотя я и в 20–килограммовом побегал — нормально, в нём ещё и надёжнее.

– По вашему опыту, в рядах противника много иностранцев?

– Точную цифру назвать сложно, но то, что граждан других государств много, — это факт. Ощущение, что наёмники со всех уголков Европы собрались. Может, конечно, кто и ради идеи воюет или ради боевого опыта, но думаю, что большинство всё–таки ради денег. Спросить не успеваем. Много их и погибает здесь же.

– А за нас иностранцы воюют?

– На нашей стороне кубинские добровольцы, их немало. Думаю, зарабатывают таким образом. Доводилось общаться, но сложно без переводчика. Хотя есть и те, кто говорит по–русски.

– Как местное население относится к вам? К России? К Новороссии? Искренне поддерживают или выжидают?

– Местные к нам по-разному относятся. Есть и крайне негативно настроенные, есть те, кто своё истинное настроение тщательно скрывает. Мирные жители непредсказуемы и порой даже опасны, разные случаи бывают. Но всё же большинство оставшихся на территории нас поддерживают и верят в нашу победу. Если высказываются, то дают положительную оценку нашим действиям, решениям нашего правительства и президента.

– Были ли у вас ранения?

– Ранений не получал и не собираюсь. Всё благодаря навыкам определения исходящей опасности и правильно принятым решениям, чему нас обучили сразу, как призвали.

– Награды имеются?

– Есть медаль «Участнику специальной военной операции на Украине». Также представлен к наградам — медалям «Патриоты России» и «За спасение погибавших», названия говорят сами за себя.

– На момент мобилизации где и кем работали?

– Работал в аквапарке «Тропикана» детским аниматором. Ещё я старший инструктор по безопасности на воде и по совмещению фитнес–менеждер X–Fit. Также ведущий праздничных мероприятий и гид–экскурсовод.

– Планы после окончания СВО?

– Хочется верить, что город ждёт своих героев и при необходимости поможет с трудоустройством. Дело в том, что на моей должности есть человек и он хорошо справляется со своими обязанностями… Любви к детям я не растерял. Хочу ли вернуться на свою работу? Сложно сказать, для начала надо просто вернуться.

– С каким настроем возвращаетесь на передовую?

– С боевым. Как ни печально расставаться с семьёй, рад вернуться к своим товарищам и продолжить наше нелёгкое дело. Уверен, СВО закончится нашей победой. Безопасностью новых регионов. И мирным небом над головой.

Фото из архива героя интервью