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На июньской сессии норильские депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

На июньской сессии норильские депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

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На июньской сессии норильские депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

В работе 37-й сессии местного городского Совета принял участие находящийся в Норильске с рабочим визитом зампред краевого парламента Дмитрий Свиридов.

На июньской сессии норильские депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

«На сегодняшней сессии подводятся итоги пятилетней работы городского Совета Норильска. На этот период выпало много испытаний, но, на мой взгляд, горсовет в дружной команде с администрацией отработал очень достойно. Я хочу поблагодарить вас за то, что пульс Норильска всегда ощущался в краевой столице», — поприветствовал коллег Дмитрий Свиридов.

Норильские парламентарии в ходе сессии утвердили отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Норильска за 2021 год и отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год. Утвердили они и корректировку бюджета текущего года. Как сообщалось, ранее изменения в доходной и расходной частях главного финансового документа были согласованы на профильных депутатских комиссиях. По итогам корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2022 год изменились следующим образом:

- доходы — ~25 млрд 104,9 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 665,4 млн рублей);

- расходы — ~32 млрд 568,2 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 665,4 млн рублей);

- дефицит — ~7,5 млрд рублей (без изменений).

Как отметила начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева, дефицит бюджета полностью покрывается остатками средств.

Кроме того, на сессии были внесены изменения в действующие дополнительные меры социальной поддержки, касающиеся летнего отдыха детей и подростков, а также участия одарённых учащихся в выездных фестивалях, конкурсах и соревнованиях.

Народные избранники единогласно утвердили новое Положение о Молодёжном парламенте Норильска: теперь срок его деятельности будет составлять не два года, а пять лет — на время действия полномочий горсовета. Кроме того, сократится количество членов Молодёжного парламента: вместо 21 их будет 14.

Утвердили на сессии горсовета и изменения в структуре администрации Норильска. Расширился круг вопросов, входящих в зону ответственности заместителя главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимира Баринова. Теперь его должность будет звучать как заместитель главы города Норильска, а спектр задач станет больше.

«Наряду с направлениями, которые я курирую сейчас, а к ним в том числе относятся молодёжная политика, работа с национально-культурными объединениями, глава города Дмитрий Карасев доверил мне в качестве своего заместителя ещё одно важное для Норильска направление — туризм, — пояснил Владимир Баринов. — В связи с этим в структуре управления общественных связей и массовых коммуникаций создан новый отдел по развитию туризма, работа по его формированию уже идёт. Для меня принципиально, чтобы у команды отдела горели глаза, без этого развивать отрасль невозможно. Если у вас есть желание стать частью команды, присылайте резюме, я ознакомлюсь с ним лично.

Считаю, что Норильск как неотъемлемая часть Таймырского полуострова, имеет всё необходимое, чтобы стать одним из главных туристических объектов российской Арктики: это флора и фауна, северная кухня, уникальные явления природы, самобытность культур и многое другое. Нам есть чем гордиться и с чем работать. Конечно, основной ориентир для нас — это развитие туристической инфраструктуры.

Друзья, планов много. Постепенно я буду ими с вами делиться. Я, как и всегда, открыт к общению, заинтересован в ваших предложениях и идеях. Убеждён, что хорошего результата в развитии норильского туризма можно достигнуть только вместе с заинтересованными в этом организациями: Агентством развития Норильска, общественными организациями, клубами, бизнесом, инвесторами, основываясь при этом на передовом опыте других регионов нашей страны. Благодарю Дмитрия Владимировича Карасева за доверие. Я сделаю всё для того, чтобы результат нашей работы был заметен норильчанам и гостям нашего города».

«Сегодняшняя сессия, как и всегда перед летним перерывом, была насыщенной, несмотря на небольшую повестку. Поимо прочего, на ней был изменён ряд нормативных правовых актов, в том числе в преддверии осенних выборов в городской Совет. Все сферы жизнедеятельности города урегулированы, и межсессионный перерыв никак не отразится на реализации намеченных на лето планов», — отметил по итогам сессии председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.

Фото Владимир Макушкин
14 июня в 19:56 2560
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