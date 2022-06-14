На июньской сессии норильские депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

«На сегодняшней сессии подводятся итоги пятилетней работы городского Совета Норильска. На этот период выпало много испытаний, но, на мой взгляд, горсовет в дружной команде с администрацией отработал очень достойно. Я хочу поблагодарить вас за то, что пульс Норильска всегда ощущался в краевой столице», — поприветствовал коллег Дмитрий Свиридов.

Норильские парламентарии в ходе сессии утвердили отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Норильска за 2021 год и отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год. Утвердили они и корректировку бюджета текущего года. Как сообщалось, ранее изменения в доходной и расходной частях главного финансового документа были согласованы на профильных депутатских комиссиях. По итогам корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2022 год изменились следующим образом:

- доходы — ~25 млрд 104,9 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 665,4 млн рублей);

- расходы — ~32 млрд 568,2 млн рублей (увеличение на ~1 млрд 665,4 млн рублей);

- дефицит — ~7,5 млрд рублей (без изменений).

Как отметила начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева, дефицит бюджета полностью покрывается остатками средств.

Кроме того, на сессии были внесены изменения в действующие дополнительные меры социальной поддержки, касающиеся летнего отдыха детей и подростков, а также участия одарённых учащихся в выездных фестивалях, конкурсах и соревнованиях.

Народные избранники единогласно утвердили новое Положение о Молодёжном парламенте Норильска: теперь срок его деятельности будет составлять не два года, а пять лет — на время действия полномочий горсовета. Кроме того, сократится количество членов Молодёжного парламента: вместо 21 их будет 14.

Утвердили на сессии горсовета и изменения в структуре администрации Норильска. Расширился круг вопросов, входящих в зону ответственности заместителя главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимира Баринова. Теперь его должность будет звучать как заместитель главы города Норильска, а спектр задач станет больше.

«Наряду с направлениями, которые я курирую сейчас, а к ним в том числе относятся молодёжная политика, работа с национально-культурными объединениями, глава города Дмитрий Карасев доверил мне в качестве своего заместителя ещё одно важное для Норильска направление — туризм, — пояснил Владимир Баринов. — В связи с этим в структуре управления общественных связей и массовых коммуникаций создан новый отдел по развитию туризма, работа по его формированию уже идёт. Для меня принципиально, чтобы у команды отдела горели глаза, без этого развивать отрасль невозможно. Если у вас есть желание стать частью команды, присылайте резюме, я ознакомлюсь с ним лично.

Считаю, что Норильск как неотъемлемая часть Таймырского полуострова, имеет всё необходимое, чтобы стать одним из главных туристических объектов российской Арктики: это флора и фауна, северная кухня, уникальные явления природы, самобытность культур и многое другое. Нам есть чем гордиться и с чем работать. Конечно, основной ориентир для нас — это развитие туристической инфраструктуры.

Друзья, планов много. Постепенно я буду ими с вами делиться. Я, как и всегда, открыт к общению, заинтересован в ваших предложениях и идеях. Убеждён, что хорошего результата в развитии норильского туризма можно достигнуть только вместе с заинтересованными в этом организациями: Агентством развития Норильска, общественными организациями, клубами, бизнесом, инвесторами, основываясь при этом на передовом опыте других регионов нашей страны. Благодарю Дмитрия Владимировича Карасева за доверие. Я сделаю всё для того, чтобы результат нашей работы был заметен норильчанам и гостям нашего города».

«Сегодняшняя сессия, как и всегда перед летним перерывом, была насыщенной, несмотря на небольшую повестку. Поимо прочего, на ней был изменён ряд нормативных правовых актов, в том числе в преддверии осенних выборов в городской Совет. Все сферы жизнедеятельности города урегулированы, и межсессионный перерыв никак не отразится на реализации намеченных на лето планов», — отметил по итогам сессии председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.