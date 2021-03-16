На Ямале пройдёт II форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
На Ямале пройдёт II форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
Встреча пройдёт в Салехарде с 4 по 8 апреля 2021 года и предполагает участие порядка 250 делегатов –представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока страны из всех регионов проживания, сообщает пресс-служба региона.
Часть экспертного сообщества присоединится к обсуждению актуальных вопросов в онлайн-режиме. Это позволит сохранить широкий масштаб дискуссионной повестки и соблюсти меры эпидемической безопасности.
Форум объединит на одной площадке старейшин, лидеров молодёжного движения, общественных организаций и органов власти, участвующих в жизни коренных малочисленных народов, учёных и экспертов.
Участники форума обсудят вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Кроме этого, особое внимание на форуме предполагается уделить вопросам северного оленеводства с участием приглашённых экспертов в этой области.
Делегатам с Таймыра, без всякого сомнения, будет что рассказать коллегам, землякам и соплеменникам. С учётом происходящих в настоящий момент на территории перемен в части принятия программы социально-экономического развития Таймыра можно поделиться собственным опытом и узнать мнение сообщества.
Предыдущий I форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации проходил в Салехарде в марте 2017 года и собрал порядка 600 человек.