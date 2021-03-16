На Ямале пройдёт II форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Часть экспертного сообщества присоединится к обсуждению актуальных вопросов в онлайн-режиме. Это позволит сохранить широкий масштаб дискуссионной повестки и соблюсти меры эпидемической безопасности.

Форум объединит на одной площадке старейшин, лидеров молодёжного движения, общественных организаций и органов власти, участвующих в жизни коренных малочисленных народов, учёных и экспертов.

Участники форума обсудят вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Кроме этого, особое внимание на форуме предполагается уделить вопросам северного оленеводства с участием приглашённых экспертов в этой области.

Делегатам с Таймыра, без всякого сомнения, будет что рассказать коллегам, землякам и соплеменникам. С учётом происходящих в настоящий момент на территории перемен в части принятия программы социально-экономического развития Таймыра можно поделиться собственным опытом и узнать мнение сообщества.

Предыдущий I форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации проходил в Салехарде в марте 2017 года и собрал порядка 600 человек.