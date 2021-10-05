На языке Гёте

Уроки немецкого

В школе Яне очень нравились уроки немецкого языка, именно это и определило её выбор профессии. Ей достались замечательные учителя, школа была одной из сильнейших в Минусинске по этой дисциплине.

– Мои педагоги гремели на весь город. Тогда, кстати, хорошо спонсировали центры изучения немецкого языка, и была возможность бесплатного дополнительного обучения, участия в конкурсах, предлагались также поездки в детские языковые лагеря, — вспоминает она.

Когда пришла пора выбирать профессию, Яну, увлекавшуюся танцами, КВН и видевшую себя театральной актрисой, спустила с небес на землю мама: актёрство — профессия непостоянная, успешными и знаменитыми становятся единицы, ищи более земную специальность. Тут и пригодились крепкие знания в немецком языке.

– Но если в школе мой уровень знаний считался высоким, то когда приехала поступать в Красноярск, поймала себя на мысли: пройти бы! Не могу сказать, что в педагогику я пошла по зову сердца, но в учительницу играла с детства. Порой мы брали у нашей преподавательницы старые тетради её учеников, которые она собиралась выбросить, я дома «проверяла» в них выполненные задания, делала пометки. Помню, мама ругалась: зачем мне эта макулатура, — улыбается Яна.

Выбор её не разочаровал: выступлений перед «публикой» в школе хоть отбавляй, но педагогика — это ещё и большая ответственность за детей.

– После второго курса у нас была практика, а после неё наш преподаватель по педагогике спросила: кто хочет быть учителем? Руки подняли единицы, я в том числе. Она очень ругалась: зачем вы тогда пришли, может, чьё–то место занимаете? И действительно, с нашего потока только треть выпускников работает по специальности. Остальные — в других сферах, — говорит Яна.

Ещё во время обучения, начиная с третьего курса, она неоднократно ездила в Германию на стажировку. Поначалу было сложно понимать живую немецкую речь с её акцентами, звукоритмикой.

– Помню, немцы разговаривают между собой, а для меня это просто белый шум, — вспоминает Яна. — И только через пару дней начала вычленять слова, фразы, понимать то, что говорят по телевизору. Правда, тогда и мой словарный запас был ещё небольшим. А после пятого курса я и вовсе на 11 месяцев уехала в Германию по другой программе. Работала няней в семье с четырьмя детьми. Мне было интересно пожить в той среде, я поездила по Европе: Франция, Чехия и другие страны. В выходные брала билет на поезд и путешествовала. Но очень скучала по дому, сильно тянуло на родину. Вернулась в Минусинск в родную школу, где проработала семь лет.

Гугл в помощь!

Норильск в жизни Яны незримо присутствовал с детства. Её бабушка когда–то очень хотела сюда приехать и часто рассказывала, как тут хорошо и какие чудесные люди здесь живут. Яна воплотила мечту бабушки.

– Мои коллеги в школе неоднократно мне говорили: «В Норильске нужны педагоги, попробуй!» Я зашла на сайт города, написала письмо, ответа не получила и забыла о теме. Закружили дела: тогда я работала завучем, потом родила сына, училась в магистратуре. А потом на сессии разговорилась с моей нынешней коллегой. Она обещала узнать, есть ли тут место. Через пару дней позвонила: приезжай. Она же посоветовала воспользоваться программой приглашения молодых специалистов, — делится Яна.

Норильские ученики, на её взгляд, отличаются от минусинских — они больше видели в своей жизни, поэтому лучше социально адаптированы. Порадовало, что здесь благодаря хорошему финансированию у школы больше возможностей, о чём свидетельствуют новое современное оборудование, уютные отремонтированные классы. Что удивило поначалу больше всего: как местные педагоги умудряются дать детям всю программу, притом что далеко не все ученики возвращаются в город из отпусков к 1 сентября, а многие начинают разъезжаться уже в апреле. Да ещё актировки! «Я возмущалась, а мне говорили: «Со временем всё поймёшь». Действительно поняла и сейчас знаю, что на каждом уроке надо давать максимум.

Яна отмечает, что в 28–й ей комфортно, но главное — школа сильная, после неё не страшно работать ни в Москве, ни в Санкт–Петербурге. Сегодня Яна преподаёт во всех параллелях, но предпочтение отдаёт старшеклассникам. Они осмысленнее относятся к учёбе. Здесь меньше игры и больше работы с языком. А ещё у Яны Владимировны классное руководство в девятом классе, ведёт его уже три года.

– Я довольно суровый педагог и требую дисциплины. Хотя стала мягче с рождением ребёнка. Стараюсь общаться с ребятами как со взрослыми, даю поручения, чтобы они чувствовали свою ответственность. Учитель не должна быть «подружкой», хотя снимаю шляпу перед педагогом, умеющим быть и другом без панибратства, и наставником. Многие молодые педагоги совершают ошибку, пытаясь быть «на одной волне» с молодёжью, и упускают момент, когда дети перестают воспринимать их как учителя. Спустя годы мои ученики поймут, почему я была строга в той или иной ситуации. Сегодня мне пишут благодарности мои первые выпускники, признавая, что моя позиция тогда была верна, — говорит педагог.

Яна разрешает ученикам пользоваться на уроках гугл–переводчиком, который слова произносит правильно. Её ученики смотрят познавательные ролики, много внимания уделяет она и молодёжному сленгу. Яна вспоминает, что когда впервые приехала в Германию, как и все приезжие, говорила на книжном языке. Местные похихикивали, конечно. Она стремится, чтобы её ученики изучали живой язык, меняющийся, такой, на котором говорят их ровесники, общаются в фильмах. И учителю сегодня огромная помощь: оборудование, всевозможные пособия, интернет. Учитывай только возраст учеников, их интересы и темперамент. Тогда не придётся изобретать велосипед.

Школьные годы чудесные

Сложно ли быть учителем? Яна уверена, что в полном смысле этого слова учителем она становится только сейчас:

– До рождения ребёнка я в полной мере не осознавала ответственность и важность роли учителя. С годами понимаешь, что в жизни человека две главные темы — это семья и работа. Очень хочется быть нужной ребятам, чтобы они вспоминали меня добрым словом, а полученные знания им пригодились. Хочется, чтобы мой ребёнок гордился тем, что его мама — учитель, всю жизнь проработавший в школе. Наверное, это и есть уровень, к которому нужно стремиться.

На мой вопрос «Какие дети сегодня?» героиня сначала задумалась, а потом заулыбалась: «Очень интересные. В большинстве своём заинтересованные в том, что ждёт их впереди, каждый с колоссальным потенциалом. Но порой стеснительные, будто есть опасение чем–то выделиться. Но когда удаётся ребёнка раскрыть, он сам получает необыкновенное удовольствие, и это важно сохранить».

Яна Владимировна считает, что детей надо поддерживать всех, как талантливых, горящих в учёбе, так и «трудных». Причём поддерживать и в школе, и в семье.

– Учитель не может стать мамой 27 детям, вникнуть, понять, что у каждого в голове и сердце. Лучше вы, дорогие родители, пристальнее взгляните на своих деток, помогите нам, и сообща мы вырастим достойных людей. Ведь именно этого мы все хотим?

День учителя уже несколько лет Яна Жуковская считает своим главным праздником, который потеснил даже день рождения. Особенно приятно, когда поздравляют выпускники и их родители, это лучшая оценка её труда, считает педагог:

– Ребята пишут такие проникновенные слова и признаются, что какие–то мои советы им пригодились. Такие поздравления для меня особенно ценны. Ты ощущаешь значимость своей профессии и каждый день идёшь на работу с удовольствием. И вот уже лет десять я меряю свою жизнь не календарными годами, а учебными.