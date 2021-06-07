На этих выходных Дмитрий «Гоблин» Пучков провёл в Норильске и Дудинке мастер-класс для таймырских блогеров

Творческий псевдоним Гоблин Пучков получил во время службы в питерской милиции после статьи Александра Невзорова «Гоблины в серых шинелях» о незаконопослушных милиционерах. После прочтения статьи Пучков и его коллеги стали в шутку называть друг друга «гоблинами», а Дмитрия Пучкова как сотрудника, занимающего руководящую должность, «старшим гоблином».

Гоблин-Пучков прославился своими оригинальными переводами зарубежных фильмов, в которых он иногда не особо стеснялся в выражениях, при этом никогда не переходя на похабщину. Широкая известность пришла к Дмитрию Гоблину Пучкову после основания им студии «Божья искра», в которой были выпущены пародийные переводы трёх частей киноэпопеи «Властелин колец» и нескольких других фильмов, в которых высмеивались и доводились до абсурда недостатки переводов зарубежных фильмов, граничащие с искажением смысла. Фильмы с «гоблиновским» переводом пользовались оглушительным успехом среди зрителей и буквально растаскивались на цитаты.

В «Школе арктического блогера» в Норильске и Дудинке побывали и прослушали лекции более 60 участников. Это была серия бесплатных мастер-классов для жителей арктических городов, где можно было узнать, что нужно, чтобы стать успешным блогером, как создать личный бренд, где черпать вдохновение и как выделиться среди сотен ребят с камерой и штативом.

- Как только у человека появляется ребёнок, его психология радикальнейшим образом меняется, - считает Дмитрий Пучков. - Ему перестаёт быть интересным то, что было весело и интересно несколько лет назад. Поэтому универсальных тем быть не может, они должны быть рассчитаны на совершенно разный жизненный опыт.

Рассказал Дмитрий и о своём отношении к хейтерам: банить сразу без разговоров. Хейтерские комментарии, считает Пучков, это совершенно непродуктивное общение - человек, у которого всё хорошо, не будет за тобой бегать, чтобы сказать гадость. Так что не надо тратить время, а просто блокировать сразу, посоветовал Дмитрий Пучков таймырским блогерам.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) развивает интернет-телевидение «Арктика 2035 ТВ» (www.arctic2035.tv), в рамках которого и запущен проект «Арктические новости». Это первая новостная передача, объединяющая российскую Арктику как макрорегион. «Школа арктического блогера» на Таймыре стала второй в серии аналогичных мероприятий в разных регионах Крайнего Севера. Если блогеры из Норильска и Дудинки создадут качественный контент, они тоже смогут принять участие в создании новостной передачи об Арктике, рассказал её руководитель Семён Уралов.

Проектный офис развития Арктики - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России. В 2021 году проекту прямых эфиров из Заполярья «ПОРА в Арктику!» исполнилось 2 года. Стримеры ПОРА сняли 500 стримов из 15 арктических городов – их посмотрели больше 35 миллионов человек. На Youtube-канале за год вышло больше 200 сюжетов о жизни, работе и туризме в Арктике.