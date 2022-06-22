На этих выходных в Норильске пройдёт «Фестиваль сплава»

Фестиваль пройдёт на реке Валёк с 24 по 26 июня. Участники стартуют от предгорья Хараелахских гор и финишируют у моста через реку Норильскую. Принять участие могут профессиональные спортсмены и любители, команды турклубов, туристских и спортивных секций, экипажи и одиночные участники на всех типах спортивных сплавных средств.

Как отметила руководитель норильского РГО Анастасия Король, целью фестиваля являются популяризация и развитие водных видов туризма в регионе, а также пропаганда здорового активного образа жизни.

По всем вопросам можно обратиться по телефону +7–902–944–95–18 или по электронной почте: chumak65@mail.ru (руководитель сплава Юрий Чумак). Организаторы сплавсредства не предоставляют.