На этой неделе дорожные полицейские Норильска зарегистрировали 18 ДТП

Автолюбителям не стоит забывать о том, что в связи с потеплением и выпадением осадков на дороге возможна гололедица. Поэтому необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно вблизи пешеходных переходов, образовательных и иных учебных заведений, и сохранять дистанцию между транспортными средствами. Также следует учитывать технические характеристики своего автомобиля.

Пешеходы перед выходом на проезжую часть должны убедиться в безопасности движения.