МАУ ИЦ «Норильские новости»

На этой неделе дорожные полицейские Норильска зарегистрировали 18 ДТП

На этой неделе дорожные полицейские Норильска зарегистрировали 18 ДТП

Главная / Новости / Общество

На этой неделе дорожные полицейские Норильска зарегистрировали 18 ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах.

На этой неделе дорожные полицейские Норильска зарегистрировали 18 ДТП

Автолюбителям не стоит забывать о том, что в связи с потеплением и выпадением осадков на дороге возможна гололедица. Поэтому необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно вблизи пешеходных переходов, образовательных и иных учебных заведений, и сохранять дистанцию между транспортными средствами. Также следует учитывать технические характеристики своего автомобиля.

Пешеходы перед выходом на проезжую часть должны убедиться в безопасности движения.

Фото из архива «Заполярной правды»
1 апреля в 09:30 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также