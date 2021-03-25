На этой неделе норильчане пенсионного возраста получили смс-уведомления от Пенсионного фонда России

Смс-уведомление имело следующее содержание: «ПФР сообщает о наличии у Вас на ИЛС пенс. накоплений. Для получения пенс. накоплений направьте СНИЛС по адресу pfr07@034.pfr.ru».

В качестве отправителя СМС указан PFR_Krsk. ПФР подтверждает, что данная рассылка не фейк. Подобный способ информирования выбран в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и ограничением личного приёма граждан.

Если пенсионер хочет получить пенсионные накопления, достаточно направить на указанный в СМС электронный адрес номер своего СНИЛС, что будет являться подтверждением личности гражданина и одновременно его согласием на получение данной выплаты.

Обработка запроса производится в течение 30 дней, по истечении которых специалисты примут решение - установить единовременную выплату, то есть пенсионер получит сразу все пенсионные накопления одной суммой, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Либо будет назначена накопительная пенсия - ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.