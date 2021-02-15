На этой неделе россияне будут работать на один больше

Напомним, согласно производственному календарю 23 февраля выпадает на вторник, потому россияне будут отдыхать 21, 22, 23 февраля. Но рабочий день за 22 февраля переносится на субботу, 20 февраля. Этот рабочий день будет сокращён на один час.

Следующий праздник — Международный женский день. По случаю этого праздника россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта.