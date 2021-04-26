МАУ ИЦ «Норильские новости»

На этой неделе состоится финал конкурса IMAKE

На этой неделе состоится финал конкурса IMAKE

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На этой неделе состоится финал конкурса IMAKE

Юные конструкторы презентуют свои изобретения, над которыми они работали на протяжении всех конкурсных этапов.

На этой неделе состоится финал конкурса IMAKE

30 апреля в 14.00 в «FabLab-Норильск» 14 финалистов из Норильска и Дудинки представят свои творения экспертному совету в виде краткой презентации и демонстрации 3D-модели или прототипа. Авторы самых сильных и перспективных проектов, которые будут выбраны по итогам защиты, получат поддержку на реализацию изобретений, а также будут приглашены на обучение. У ребят появится возможность «прокачать» свои знания на курсах по доработке идей изобретений, занятиях по английскому языку и интенсиве по ораторскому мастерству. Проекты, имеющие региональную направленность, будут рекомендованы для реализации на базе ФабЛабов. А авторов лучших и наиболее актуальных идей пригласят к участию во всероссийских и международных выставках, а также конкурсах юных изобретателей.

Кроме того, каждый школьник, приславший свою идею на конкурс, получит MAKERBOX SPRING EDITION для уже традиционных мастер-классов от команды организаторов IMAKE. Весенний изобретательский набор поможет ребятам организовать озеленение на своём подоконнике.

Подробнее о конкурсе на сайте Инженерного марафона IMAKE: www.liga-imake.ru.

Фото из открытых источников
26 апреля в 19:03 1880
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