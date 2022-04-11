На этой неделе в Норильске стартует голосование по определению новых территорий для благоустройства

Опрос охватит 25 городских округов и поселений Красноярского края. Оставить свой голос можно будет на сайте. Чтобы более плотно погрузиться в вопросы развития территории и определить наиболее важные направления применительно к Норильску, городские активисты наблюдали сегодня за стартом Всероссийской программы «Пять шагов для городов», направленной на качественные изменения городской среды. Программа разработана Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» совместно с консалтинговой компанией КБ «Стрелка» и нацелена на «позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья». К участию в проекте приглашаются все желающие.

Согласно задумке, формирование комфортной городской среды может осуществляться по пяти направлениям.

Шаг первый «Город рядом. Город в шаговой доступности» включает в себя благоустройство жилых домов, площадок для выгула собак, карманных парков, витрин продуктовых магазинов, остановок, почтовых отделений – всего того, что видят перед собой жители города в первые минуты после выхода из квартиры.

Шаг второй «Сохраним планету. Устойчивый город» предполагает проекты экологической направленности: посадку и уход за деревьями, организацию пунктов раздельного сбора отходов, экологических уголков в школах и вузах, прокладку экологических троп, очистку берегов рек и водоёмов.

Третий шаг «Вдохни жизнь. Гибкий город» — это паблик-арт, районные молодёжные центры, тестовое благоустройство заброшенных территорий, городские артефакты, временные пешеходные пространства, благоустройство временных парковок и так далее.

Шаг четвёртый «Добавь энергии. Здоровый город» нацелен на создание условий для активного образа жизни в городской черте и развитие физической культуры. Он также предусматривает организацию фермерских рынков, ярмарок и общественных огородов, наличие велоинфраструктуры, инклюзивных игровых и спортивных площадок и прочего.

Пятый шаг «Собери своих. Интересный город» предполагает организацию городских событий и в то же время объединяет все предыдущие шаги, так как может перекликаться с ними по той или иной тематике. Наряду с крупными мероприятиями здесь рассматриваются небольшие, камерные события, способные разнообразить повседневную жизнь жителей отдельного двора или района (открытые велозаезды, кинопоказы на свежем воздухе, воркшопы по развитию городской среды, локальные спортивные, музыкальные события и пр.).

К обсуждению данного проекта вместе с норильчанами подключились более трёх тысяч человек из 117 городов России. Представители разных территорий поделились идеями, которые уже удалось реализовать. Сейчас всем желающим предлагается высказывать предложения по благоустройству города на единой платформе. Самые интересные и популярные инициативы будут реализованы.