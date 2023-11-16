На этой неделе в спортхолле «Айка» наградят победителей премии «Династия года»

В этом году в рамках корпоративного проекта «Династии Норникеля» реализован ряд мероприятий. С февраля при поддержке Департамента общественных связей медиакомпания «Северный город» запустила серию фильмов о династиях. На сегодняшний день в съёмках приняли участие пять династий: Близнюки (Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова, Рубан (рудник «Маяк»), Мартыновы (Норильсктрансгаз), Мухачевы (Медвежий ручей), Пукемовы (НТЭК).

В рамках проекта на корпоративном портале создана рубрика «Человеческий капитал». Совместно со специалистами Департамента общественных связей опубликовано семь статей с удивительными жизненными историями о компании и людях, которые трудятся уже несколько поколений на норильской земле.

Все участники проекта проявили свои творческие способности и таланты в различных мероприятиях:

– Всероссийский конкурс «Семья года»;

– литературно-поэтический фестиваль «В книжной памяти мгновения войны», приуроченный ко Дню Победы;

– видеоконкурс «Моя семья – это…»;

– флешмоб на стадионе «Заполярник»;

– творческий конкурс «Профессиональное древо моей семьи»;

– интеллектуально-интерактивная игра «7-я ценность Норникеля».