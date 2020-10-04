На Южном Урале начали строить золотоизвлекательную фабрику.

В Верхнеуральском районе Челябинской области состоялась торжественная закладка фундамента золотоизвлекательной фабрики. Комбинат появится на месторождении Курасан.

АО «Южуралзолото Группа Компаний» инвестирует в новое производство 250 млн долларов США. На первом этапе будет создано более 400 рабочих мест.

На сегодняшний день построены все подъездные пути к будущей фабрике, вахтовый посёлок, установлены штабные вагоны и вышки освещения, подведена энергия, пробурены четыре скважины.

При наборе работников ставку будут делать на местных жителей. Также инвестор обязуется соблюдать все нормы экологического законодательства.

Прогнозные запасы объектов оценивают в 60 млн тонн руды, в которых содержится 80 тонн золота и 250 тонн серебра. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить от четырёх до пяти тонн золота ежегодно. Построить фабрику планируют к 2022 году.