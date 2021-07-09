На конкурсе профмастерства определили лучших аппаратчиков–гидрометаллургов ЗФ

Такие состязания среди представителей этой профессии проводились в НПР второй раз. Впервые они состоялись в 2017 году. В конкурсе приняли участие только работники ЦИСП (Центр инженерного сопровождения производства) — аппаратчики–гидрометаллурги исследовательского профиля. Центр занимается моделированием и модернизацией технологических процессов предприятий Заполярного филиала «Норникеля» в лабораторных условиях, сопровождает пилотные опытно–промышленные испытания предложенных технических решений в условиях действующего производства.

Участникам конкурса предстояло продемонстрировать не только теоретические знания, но и свои умения и навыки. На практическом этапе они должны были приготовить из реактивов модельный сульфатный раствор, определить объёмную скорость фильтрования пульпы, а также рН раствора. Ещё одно задание касалось охраны труда: требовалось оказать первую помощь манекену, условно получившему поражение электрическим током.

Судя по итогам конкурса, у работников ЦИСП подрастает достойная смена — 22–летняя Анастасия Макарова, впервые принявшая участие в соревнованиях, заняла второе место. Первое и третье места — у опытных сотрудниц Гульмиры Салимгереевой и Елены Савиной.