На Консультативном совете по делам национальностей обсудили результаты работы в данном направлении с начала года

Заседание началось с обсуждения прошедшего в апреле городского фестиваля национальных культур «Край – наш общий дом». Восемнадцатый по счёту, он стал одним из самых масштабных и многогранных.

- На территории Норильска осуществляют свою деятельность 17 национально-культурных организаций, 15 из них приняли участие в программе. Помимо большого концерта в Городском центре культуры были представлены тематические выставки и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Праздник посетили более 600 человек, при этом площадка ГЦК не позволила вместить всех желающих, - рассказала начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска Лидия Леу.

Дмитрий Карасев в качестве альтернативы предложил в следующем году провести фестиваль в Заполярном театре драмы:

- Это мероприятие очень полезно для города, оно востребовано, а значит, нужно искать более вместительную площадку. Готов лично подключиться и переговорить с руководством театра.

В свою очередь врио начальника Норильского ОМВД Виталий Цауня отметил, что правоохранительные органы в этом году не допустили ни одного происшествия, которое могло бы повлиять на межнациональные отношения.

- Считаю, что это наша совместная заслуга, - подчеркнул он. - Иностранные граждане совершили всего 1% от общего числа преступлений, в количественном выражении это шесть случаев. За аналогичный период прошлого года их произошло 12. Увеличилась административная практика по выявлению лиц, незаконно проживающих на территории. Проводятся рабочие встречи с руководителями национально-культурных объединений, где обсуждаются общие тенденции, на которые следует обратить внимание.

Начальник управления по правопорядку и административной практике администрации Норильска Олег Тимченко сообщил, что в этом году в Норильске провели четыре профилактических рейда. Они были организованы городской администрацией совместно с отделом МВД и представителями национально-культурных объединений.

Миграционную ситуацию в городе также можно назвать стабильной. С начала спецоперации на Украине оттуда в Норильск по приглашению родственников прибыли 26 человек (11 семей). Что касается иностранных граждан из других государств, их количество возросло по сравнению с предыдущим годом, но практически все зарегистрированные приехали в Норильск в рамках трудовых контрактов.

- По этому вопросу мы проводили встречу с силовыми структурами. Продолжаем вырабатывать определённые решения по контролю над безопасностью в городе. Решили организовать выездную группу, которая будет проводить профилактические беседы с гражданами. Данная группа будет посещать не только временные жилые комплексы, но и многоквартирные дома, - прокомментировал Дмитрий Карасев.

Возвращаясь к теме национальных традиций, Лидия Леу рассказала, что на днях в Норильске подвели итоги грантового конкурса по реализации социально-культурных проектов среди национально-культурных организаций:

- Если раньше в рамках подпрограммы развития межнационального согласия из муниципалитета выделялось 200 тысяч рублей на проект и реализовать его могла только одна организация, то с начала года объём финансирования был увеличен до 500 тысяч рублей, а получить его смогли сразу два проекта-победителя. По решению конкурсной комиссии в этом году средства на реализацию своих идей получит культурно-патриотическая общественная организация «Солнце» - на свой фестиваль «Куркума», связанный со старинной русскими обычаями и традициями. Вторым победителем стала местная общественная организация национально-культурная автономия кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) с проектом «Юрта дружбы». У этой организации уже было несколько ярких проектов, в их числе - знакомство с творчеством советского писателя Чингиза Айтматова».

Также Лидия Леу сообщила, что пустующие помещения на первом этаже дома № 22 по улице Кравца в Талнахе, о которых шла речь на прошедшем заседании, по поручению главы переданы в оперативное управление Молодёжного центра. В будущем там сделают ремонт, и у талнахских участников национально-культурных организаций появится дополнительное место для занятий, творческих встреч и, что немаловажно, для хранения реквизита. К слову, складировать реквизит там можно уже сейчас.

Дмитрий Карасев пожелал успехов победителям и поручил рассмотреть возможность увеличить количество грантов до трёх в год.

- В нашем городе есть множество национально-культурных автономий, которые хотят заниматься народным творчеством, делиться своей культурой, поэтому ограничиваться двумя проектами, на мой взгляд, недостаточно. Нужно дать жителям Норильска возможность транслировать истинные ценности, - сказал глава города.

Говоря о поддержании качества жизни в Норильске, Дмитрий Карасев призвал руководителей национально-культурных организаций, а через них и участников этих объединений поддержать голосование за районы благоустройства территории города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сделать это можно на портале «Госуслуги». То пространство, которое наберёт больше голосов, в следующем году сможет обрести новый облик и стать дополнительным местом отдыха горожан.