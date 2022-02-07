На Ленинском проспекте, 16, открылся новый внебольничный пункт вакцинации

Как рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев, одним из первых посетивший новый пункт и прошедший там ревакцинацию, возможность открытия в городе дополнительной медицинской точки, рассматривалась давно. Главным образом это связано с необходимостью разведения потоков больных и здоровых граждан.

«Теперь можно сделать прививку не в поликлинике, куда приходят и заболевшие, а в специальном помещении, удобно расположенном в центре города, причём в подходящее для каждого время, — пояснил Дмитрий Карасев. — Пока нет планов по открытию подобных внебольничных пунктов в других районах города. Напомню, в Талнахе и Кайеркане, а также в Снежногорске остаётся по одному пункту при поликлиниках. Но если такая необходимость появится, мы рассмотрим и эту возможность».

Таким образом, теперь в Центральном районе Норильска действуют два пункта вакцинации — на ул. Кирова, 19, и на Ленинском проспекте, 16.

Первые же часы работы нового помещения показали, что люди сюда идут. Этот пункт будет работать до тех пор, пока будет оставаться востребован, пообещал Дмитрий Карасев. Глава города выразил надежду, что норильчане оценят новшество, и продолжат присоединяться к вакцинации, тем более что желательного показателя в 80% привитых граждан наш город ещё не достиг, пока мы находимся примерно на отметке в 60%.

Пункт вакцинации на Ленинском пр., 16, работает ежедневно: в будние дни — с 08.00 до 20.00, в выходные —– с 10.00 до 17.00. Посетителей принимают два врача поликлиники № 1, четыре медсестры и два администратора. Как показывает имеющийся опыт, один врач в день может принять до 100 пациентов.

«Для вакцинации и ревакцинации мы предлагаем ГамКовидВак или двухкомпонентный «Спутник V», а также «Спутник Лайт». За наличием вакцин следим строго, с поставками проблем нет. На данный момент в Норильске есть 5243 дозы препарата, на этой неделе ожидается поставка ещё около двух тысяч», — рассказала Галина Попкова, заместитель главного врача поликлиники № 1 по медицинской части.

Приём проводится по телефонной записи (номера телефонов указаны на сайте поликлиники № 1) и по записи на портале госуслуг. Но и пришедшим без неё в вакцинации тоже не откажут. Это касается всех пунктов, работающих в городе, отмечают медики.

«Пункты, действовавшие при поликлиниках Центрального района на ул. Талнахской, 76, и Солнечном проезде, 7а, с сегодняшнего дня закрыты. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и значительным увеличением обращений в поликлиники, — отметил главный врач поликлиники № 1 Иван Крючков. — Мы наблюдаем пятую волну ковида, и отмечаем рост числа больных, 90% из которых проходят амбулаторное лечение. Нагрузка на медперсонал не ослабевает, ведь медики — такие же люди, как и все остальные, и они тоже болеют. Я настоятельно прошу горожан строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких, в противном случае нам придётся бороться с пандемией ещё долго».