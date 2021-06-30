На лыжной базе «Оль-Гуль» к фестивалю «Северная ягода» поспеет морошка

Суть его такова: на асфальте нарисуют объёмное изображение самой яркой северной ягоды - морошки. 3D-изображения - это новое веяние прогрессивного искусства, в котором художники применяют специально подобранную перспективу. Такие рисунки выглядят как живые.

Созданием объёмного изображения морошки займётся Мария Кудашева, мультидисциплинарная художница. Мария была участницей международных фестивалей уличного искусства в Германии, Нидерландах, Латвии, Франции, Италии, Австрии, Швеции. Эскиз ягоды уже готов, в июле она приступит к его воплощению.

Кроме того, в рамках проекта Мария проведёт воркшоп и мастер-классы по созданию 3D-рисунков. Занятия будут проходить в Публичной библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а, в два этапа: теоретическая часть - 27 и 28 июля, практическая - 29 и 30 июля.

Записаться на образовательные мероприятия можно на сайте фестиваля «Северная ягода» yagodafest.ru или по телефону: 43-72-45*2836, Мария.

Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» благотворительной программы компании «Норникель».