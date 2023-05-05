МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Малой Дмитровке появилась мемориальная доска Владимиру Долгих

На Малой Дмитровке появилась мемориальная доска Владимиру Долгих

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На Малой Дмитровке появилась мемориальная доска Владимиру Долгих

На Малой Дмитровке появилась мемориальная доска Владимиру ДолгихНа Малой Дмитровке появилась мемориальная доска Владимиру ДолгихНа Малой Дмитровке появилась мемориальная доска Владимиру Долгих

В Москве открыта мемориальная доска почётному гражданину города Норильска, Красноярского края и Москвы, руководителю Норильского горно-металлургического комбината (1962—1969 гг.) Владимиру Ивановичу Долгих.

Мемориальную доску разместили в центре города на доме № 2 на ул. Малая Дмитровка 4 мая 2023 года. Её установили на фасаде здания, где он работал председателем Московского городского Совета ветеранов с 2012 по 2020 год.

В церемонии открытия приняли участие:

председатель Московского городского Совета ветеранов Георгий Иванович Пашков;

руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Георгий Иванович Стружак;

председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Юрьевна Святенко;

председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Вячеславовна Драгунова;

депутат Московской городской Думы Евгений Владимирович Герасимов, зачитавший послание от председателя Московской городской Думы Алексея Валерьевича Шапошникова;

директор Департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК Норильский никель» Михаил Юрьевич Кузнецов;

народный художник России, академик Российской академии художеств, скульптор Салават Александрович Щербаков;

Наталья Владимировна Арбиева (Долгих) — дочь Владимира Ивановича Долгих.

Мероприятие вела известный в прошлом диктор Центрального телевидения Анна Шатилова.

«Люди, которые общались с Владимиром Ивановичем, запомнили его деятельный, умеющий влиять на любую ситуацию и менять её в лучшую сторону характер. Это был человек, который ничего не откладывал на потом, и в том числе поэтому он сделал в жизни очень и очень много, — отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, координатор партпроекта «Историческая память» в г. Москве Евгений Герасимов в ходе торжественной церемонии открытия памятного знака. — Я счастлив, что мог к нему по-дружески обращаться. Дорогой Владимир Иванович, мы Вас любим, помним, всегда будем помнить и передавать эту память молодому поколению».

Инициатором установки выступил Московский городской Совет ветеранов. Мемориальную доску с барельефным скульптурным изображением Владимира Ивановича изготовили из бронзы.

«Владимир Иванович долгое время работал в Совете Федерации и очень много сделал, чтобы в палате регионов шла конструктивная и эффективная работа, — подчеркнула руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Инна Святенко. — В память о нём выпущена книга из серии «ЖЗЛ», и я с удовольствием передаю её в Московский Совет ветеранов. Владимир Иванович — настоящий патриот России, своего дела, который всегда мог найти правильные слова для всех, кто приходил к нему за советом и помощью в это здание на Малой Дмитровке. И я хочу поблагодарить Правительство Москвы, что теперь москвичи и гости столицы будут знать, где работал этот замечательный человек».

Завершилась церемония прохождением роты почётного караула.

Текст Евгений Стренадко
5 мая в 17:28 220
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