На минувшей неделе правоохранители спасли норильчанку от неадекватного поведения бывшего мужа

В прошлый четверг в полицию обратился 35-летний мужчина, который сообщил, что его сотрудница не вышла на работу. Он рассказал, что приходил по месту жительства девушки, но там никого не было. Тогда он отправился к квартиру, где она ранее проживала с бывшим мужем. За дверью он услышал женский крик о помощи.

Мужчина стучал в дверь но ему никто не ответил, а на его телефон от потерпевшей поступило СМС-сообщение с текстом «Помогите, я тут!». На место происшествия он незамедлительно вызвал полицию, а они в свою очередь - бригаду МЧС. Когда правоохранителям удалось войти в квартиру, они увидели 29-летнюю девушку с повреждениями на правой руке и 32-летнего мужчину, который был в неадекватном состоянии. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Девушке вызвали скорую помощь.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.